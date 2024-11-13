殺得性起！法林明高主Ｗ好路

巴甲周中補賽，法林明高主場對明尼路。兩軍喺星期一朝早先至碰頭踢巴西盃次回合，法林明高作客贏1比0，兩回合計更贏4比1捧盃；連同呢兩次碰頭，法林明高7次交手獲6勝1負佳績，預料今場可以再下一城，推介主勝。（周四早上7時開賽）

法林明高依家排第5，距離榜首嘅保地花高10分，喺剩餘6場聯賽嘅情況下，要爭聯賽冠軍又有啲渺茫，而且佢哋又啱啱贏咗巴西盃，順勢攞埋下屆南美自由盃入場券，表面上冇乜戰意。不過，法林明高喺9月底炒咗前教練迪迪之後，搵咗菲臘路爾斯執教，呢名前車路士功勳球員領軍後，法林明高獲6勝3和1負佳績，捧埋巴西盃後，球員更加會為佢搏命。

明尼路輸咗隻巴西盃畀法林明高，理論上今場梗係想復仇，但佢哋打入自由盃決賽，下月頭會同保地花高爭冠軍，贏咗可以「補中」個盃賽冠軍之餘，仲取得下屆自由盃參賽資格。明尼路依家巴甲排11位，爭上前列又唔夠分，亦唔愁降班，喺權衡輕重下，嚟緊幾場聯賽當然避重就輕，保留實力爭自由盃冠軍，加上佢哋對法林明高輸多贏少，今場揀主勝啱數。

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