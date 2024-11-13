比寧咸兄弟「國家隊」重逢　細佬有望加盟多蒙特

祖迪比寧咸(左)及祖比比寧咸(右)都係踢中場。

英格蘭大小國腳齊集聖佐治公園國家足球中心操練，比寧咸兄弟喺「國家隊」重逢，大佬祖迪比寧咸身為「三獅兵團」主將，至於細佬祖比比寧咸第1次入選英格蘭U21小國腳，兩兄弟同場訓練，別具意義，預料不久將來可以喺國家隊拍住上。

21歲嘅祖迪比寧咸今季演出唔及上季搶鏡，直至上輪西甲，先至打破球會賽事入球荒，上月歐國聯對希臘，射入1球，總算漸入佳境。由於2位進攻中場菲爾科頓、高爾彭馬因傷冇入選，祖迪比寧咸嚟緊2場歐國聯對希臘、愛爾蘭孭重飛。

效力英冠球隊新特蘭嘅19歲細佬祖比比寧咸表現愈來愈成熟，上季英冠上陣45場入7球，今季踢13場已有2球進帳及1次助攻，首次獲英格蘭U21徵召，踢嚟緊2場熱身賽對西班牙U21及荷蘭U21。

德甲勁旅多蒙特早已關注祖比仔，準備出手收購佢，據悉新特蘭要求2,000萬鎊(約2億港元)轉會費，叫價唔算太高。

多蒙特2020年用2,500萬鎊買入祖迪比寧咸，上年以近1億鎊出售畀皇馬，獲利豐厚，祖比將來「升值潛力」可能高過大佬。