甲一頭場PPV直播　晉龍WTS鬥漢友盼打破連敗詛咒

甲一男籃聯賽踏入季中階段，周四（14日）於灣仔修頓場館上演兩場激鬥，頭場由晉龍WTS硬撼漢友，後者近期氣勢如虹取得2連勝，反觀前者則從開季至今吞下4連敗未能開齋，今場晉龍WTS能否「頂硬上」力爭響頭炮，值得球迷拭目以待。（on.cc東網周四晚上7時提供按次收費PPV直播）

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晉龍WTS對上一役面對晉裕，上半場就被對手拉開至18分差距，雖然該戰有隊長安家仲挺身而出貢獻全隊最高的19分，控球後衛羅卓熙亦交出表現，取得12分8籃板7助攻，但外援湯馬士就發揮中規中矩，最終以82：90告負，無緣取得聯賽首勝，累積0勝4負晉級形勢告急。來仗晉龍WTS將嚴正以待迎戰漢友，且看一眾職球員將作何調整來衝破連敗詛咒。

晉龍WTS教頭黃志明（Ming sir）表示球隊積極備戰盼打開勝利之門：「漢友實力平均，眾華將亦具備得分能力，我們會增加防守強度，會重點防守黃銘德、鄺錦昌和朱浩雯等球員，盡力讓他們整體進攻手段減少。」Ming sir補充道：「漢友防守壓迫強，我們在最近的幾次練習中針對這一點不斷加以改善，從而在防守壓迫下仍能組織進攻，球員衝搶進攻籃板的意識有待提升，因二次進攻機會亦較為重要。」

雖然戰績未如理想，但黃志明教練直言，聯賽開季至今亦有球員不斷「進化」：「羅卓熙得分能力持續提升，今年成功由2號位轉型為1號位，亦會利用他的速度做多些助攻，串連球隊。此外，安家仲今季承擔『孭飛』重任，心態上有重大轉變，他的角色在球隊顯得更加重要。」至於另外兩名常規主力葉俊鋒和黃子聰，Ming sir認為他們若能改善當下的短處，仍然可以有很大的進步空間。

漢友方面，雖然在銀牌賽後加入新外援托查摩利路斯令球隊「脫胎換骨」，但上仗反而是華將鄺錦昌和黃裕杰的發揮屬全場最矚目，兩人分別高效轟入23分及20分為全場最高，而黃銘德雖然只得4分，但正負值高達25分勇冠全場，最終憑扎實的防守，眾將合力以73：48大勝建龍飛馬。

不過，漢友僅相隔1日後再臨一場關鍵戰役，鄺錦昌表示晉龍WTS為主要競爭對手之一，所以球隊上下不會鬆懈全力爭勝：「來仗勝負將對我們的晉級形勢非常關鍵，希望大家能得到充分的休息，再合力贏多一場。面對晉龍球隊暫時未有太特別的針對性部署，但會優先著重於防守」，他續指：「我們這支全華班已經聯手數年，有一定的契合度，如今再加上外援Big T（托查摩利路斯），相信之後幾場比賽大家默契愈來愈好，絕對有底氣與強隊對抗。」若鄺錦昌能延續上仗的火熱狀態，絕對有機會再下一城爭取3連勝，值得期待。

甲一男籃周四（14日）賽程

場地：灣仔修頓場館

時間：

19:00 晉龍WTS 對 漢友

21:40 香港東方 對 永倫

票價：60元（正價）

長者及學生優惠票：40元