PPV直播周四尾場巔峰對決　香港東方永倫以硬對硬

甲一男籃周四（14日）尾場迎來焦點戰，由今季保持全勝勇態的香港東方對陣銀牌盟主永倫，兩支聯賽「Big 4」球隊今季首度正面交鋒，強強互撼勝利誰屬難以預測，這場對決勢必精彩萬分，球迷豈能錯過。（on.cc東網周四晚上8時40分提供按次收費PPV直播）

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香港東方開季迄今4戰全勝，包括上一場以83：71力挫南華，讓對方今季首嘗敗仗滋味，其中麥洛連狀態「爆棚」，豪取28分24籃板的「超級雙雙」數據，後衞張延隆攻守兼備取得12分，至於楊和雖然未有得分進賬，但以交出9次助攻串連球隊。今場對上永倫，且看東方將如何應對對手内線優勢，以及限制敵將外圍起手機會亦將成關鍵，而中鋒麥洛連與蓋帝斯的對位勢必會成為主要看點之一。

談及球隊初步部署，香港東方射手梁嘉顯（Marco）表示：「會在防守方面下足功夫，其中緊守對方兩大主力射將Tyler（泰那）和Nathan（余理洋），亦會重點針對中鋒CJ（蓋帝斯）。個人方面，希望得分能更加穩定。」東方開季4連勝，Marco認為要歸功於球隊12人的實力平均：「新加盟的球員曾在其他聯賽征戰經驗豐富，而球隊大部分人在教練（巴拿莫域）執教下打了較長一段時間，所以大家都有一定的默契，這一點無疑是我們的優勢。」

至於永倫方面，雖然今季有余理洋加盟，與泰那和蓋帝斯組成進攻威脅極強的「三叉戟」，更於早前成為銀牌賽盟主，但在聯賽中的表現則起伏不定，戰績累積2勝2負未如理想。「黃金戰士」最近一役對陣滿貫，泰那獨轟全場最高的36分，余理洋飆5記三分波取得20分，蓋帝斯亦斬獲15分18籃板「雙雙」表現，惟在「三巨頭」交足貨的情況下，仍以10分之差告負。

經過兩戰失利後，永倫主要輪替球員何倚富表示，「球隊進行賽後回顧並重新審視可能存在的問題」：「我們最大的問題是防守輪轉方面會不時出錯，導致得分的同時未能守住失分，而且華將在進攻抉擇方面亦要更加主動和大膽。」被問及自己會否渴望爭取更多落場時間，他回應道：「落場時間當然愈多愈好，但都會尊重教練的用人部署，希望自己可以提升防守強度，及提升『wide open shot』的機會把握。」下場面對香港東方，何倚富指出球隊會集中在内線防守限制麥洛連這一得分點，並以提升防守輪轉效率作針對性部署。

從永倫落敗的兩場戰役中不難看出，其餘主力球員未能挺身飾演「及時雨」，為球隊停供足夠的火力及防守支援，加上未有充分展現板凳深度，接下來面對旗鼓相當的對手時能否有球員化身「X Factor」，將會成為比賽變數、扭轉戰局的關鍵。不過，「得分機器」泰那4場合計轟入145分，暫以場均36.25得分穩坐聯賽「得分王」位置，相信這名球隊核心主力仍會為來仗對手香港東方帶來挑戰。「藍黃大戰」一觸即發，兩支爭標熱門球隊首度正面交鋒，看點和精彩程度絕對十足。