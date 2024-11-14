醜聞球證歐國盃期間吸毒　坦哈格被炒多得佢

英超醜聞球證大衞古特風波愈鬧愈大，日前因公然侮辱利物浦同高普而被停職後，周四(14日)再有震撼影片流出，大衞古特疑似喺今夏歐國盃期間，於歐洲足協嘅酒店內吸毒，歐洲足協亦宣布將佢停職調查。英國職業裁判員公司(PGMOL)主席韋比承認，曼聯上月輸畀韋斯咸嘅關鍵12碼屬誤判，該仗球證就係大衞古特。

已喺英超執法6年嘅大衞古特，依家面臨更嚴重嘅指控，最新流出影片據報攝於今年7月6日，歐國盃8強葡萄牙對法國嘅賽後，喺呢場波擔任VAR球證嘅大衞古特，喺片段中用美金捲成桶狀，吸服檯面疑似係可卡因口嘅白色粉末，地點據報亦係歐洲足協嘅酒店，歐洲足協隨即宣布對佢停職並進行全面調查。

大衞古特醜聞影片連環流出後，近年唔少關於佢嘅爭議判決亦被挖出，最新鮮係導致坦哈格被曼聯炒魷、上月1比2不敵韋斯咸完場前嘅12碼，PGMOL主席韋比周三(13日)承認，大衞古特嘅決定屬於誤判：「我認為呢球係誤判，VAR太集中於馬菲斯迪歷特出腳踢唔中波，我覺得VAR唔應該介入，由場上球證(大衞古特)決定。VAR唔一定啱晒，大衞古特有權堅持自己決定。」