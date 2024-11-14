【歐國聯】英格蘭殘陣　希臘夠穩追半和

今晚歐國聯B2組爆發榜首大戰，希臘主場惡鬥英格蘭。希臘上次碰頭爆冷以2比1擊敗「三獅兵團」，球隊表現極之穩定，歐國聯4連勝只失1球，近3場全部開出半場和，加上佢哋手執12分唔使同你急；英格蘭今次有多名主力缺陣，唔會貿然主攻，捧半場和啱數。（周五凌晨3時45分開賽）

目前以9分排小組次席嘅「三獅兵團」，今次陣容可謂天殘地缺，布卡約沙卡、高爾彭馬、菲爾科頓、阿歷山大阿諾特、迪格蘭賴斯、基亞利殊、蘭斯達爾同利維高維爾等常規主力都因傷退隊，加上之前已經休養緊冇入選嘅史東斯、明奈、哈利馬古尼及勞基梳爾，看守領隊卡斯利點兵嗰陣頭都大埋，部分位置焗用新人。

今場係卡斯利倒數第二場領軍嘅賽事，佢召入多名年輕球員，包括修咸頓中堅哈活比里斯及紐卡素左閘賀爾，預料利物浦中場居迪斯鍾斯亦有望首度上陣，相信卡斯利會提醒球員切忌急躁，務求穩中求勝

希臘目前領先英格蘭3分，今場贏波即可昂然升班，但和波其實都冇壞，到時揸住同英格蘭1勝1和嘅對賽成績，保持3分距離去到最後一場，升班機會仍然非常樂觀，唔使諗必定使出看家本領，慢慢守住唔輸就可以。事實上，希臘主場出戰歐國聯有個極強數據，近11場獲8勝2和，當中有9場零失球，反映防守極為穩固，單計今屆歐國聯4連勝，近3場全開半場和，咁好路梗係值得跟進。

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