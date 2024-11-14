腦麻痹無阻追夢　殘疾高球一哥參加香港公開賽

「領展香港高爾夫球公開賽」將於11月21日至24日假粉嶺香港哥爾夫球會舉行，賽會今日（14日）宣布邀請到世界高爾夫殘疾人排行榜第一位的英格蘭球手普珀特（Kipp Popert） 參賽，成為賽事63屆歷史以來，首位參賽的殘疾球手。

25歲的英格蘭業餘球手普珀特患有腦性麻痹，一生中進行了10多次的腿部和足部手術。然而，他克服了所有挑戰，登上了殘疾高爾夫球世界排行榜的榜首位置。由於腦性麻痹導致行動不便，普珀特將在香港高爾夫球公開賽期間將使用高爾夫球車進行賽事。普珀特的夢想是成為職業球手參加全球的常規巡迴賽，他有決心和技術去實現這個夢想。並在追夢的過程中，啟發世界各地的觀眾。

他在DP世界巡迴賽2024年世界殘疾高爾夫巡迴賽的10場比賽中贏得5場，包括贏得5月的世界殘疾高爾夫球公開賽、8月在英國大師賽團體賽與傑克斯一起贏得首屆世界殘疾高爾夫球巡迴賽國家盃。近日普珀特在杜拜舉行的DP世界巡迴賽上，以低於標準桿9杆的135桿，捧走世界殘疾高爾夫巡迴賽系列賽最後一站冠軍。

他說：「罹患腦性麻痹並不代表你無法達到你想要的一切，這只代表你必須找到對的方法，找方法克服困難時，你將成為一個在身心靈上都更有力量的人。」

今年角逐的球手包括2013年美國公開賽冠軍羅斯、韓裔新星金柱亨、衞冕冠軍甘寶以及香港亞運金牌得主、上季亞巡賽最佳新秀球員許龍一等。比賽門票現正發售，如欲了解票務詳情，請瀏覽賽事官方網站：www.thehongkongopen.com 。