香港隊　韋斯活執靚陣挑戰菲律賓

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香港男子足球代表隊周四（14日）晚上在主場香港大球場，出戰11月份首場友賽，迎戰世界排名145位的菲律賓。港隊今場強陣出擊，由葉鴻輝把守最後一關，4人後防包括周緣德、鐘樂安、費蘭度和陳晉一，顏卓彬、余在言在中場掃蕩，入球重任落在安永佳身上。新進大港腳馬斐先列後備，而門將陳嘉豪則不入大軍名單。

港隊正選：

1 葉鴻輝［GK］［C］

3 周緣德

4 鐘樂安

8 顏卓彬

9 安永佳

11 艾華頓

12 費蘭度

13 史提芬彭利拿

14 余在言

17 陳晉一

20 祖連奴

菲律賓正選：

1 文杜沙 ［GK］［C］

3 P 達比拿斯

4 J 達比拿斯

8 奧特

10 基斯甸臣

12 阿古拿度

14 甘達

17 賀治文

18 列治

19 雷耶斯

21 路比利高

港隊後備：

18 謝家榮 ［GK］

2 亞歷斯祖

5 杜度

6 林衍廷

7 尼高拉斯

10 黃威

15 吳宇曦

16 陳肇鈞

21 徐宏傑

22 潘沛軒

23 孫銘謙

24 馬斐

菲律賓後備：

15 甘馬拉特 ［GK］

16 迪圖 ［GK］

2 文斯

5 達拉普

6 連拿利斯

7 活士

9 加尤素

11 派拿

13 蒙利斯

23 朗天尼

香港男子足球代表隊周四（14日）迎來11月份首場友賽，坐鎮主場香港大球場迎戰世界排名145位的菲律賓。港隊在新帥韋斯活上任後改踢3後衞，經過兩場比賽，球員已逐漸適應，上仗擊敗柬埔寨效果不俗，今場坐擁主場之利，在球迷打氣聲下力爭連勝！（港台電視32及on.cc東網周四晚上8時同步直播）

港隊改由新帥領軍下，對上兩場分別錄得1勝1負，包括作客1球不敵列支敦士登、主場3球擊敗柬埔寨。今場面對世界排名更高的菲律賓，主教練韋斯活出席賽前記者會時，首先提到球隊備戰情況：「部分球員上周六、日踢完聯賽，而傑志球員又去完中國踢友賽，呢兩日訓練唔算太高強度。」

同時，韋斯活又不忘大讚對手實力強勁，表示球隊會以不敗為目標：「菲律賓實力比以往強咗好多，尤其近年增加唔少歸化兵，陣中有啲球員仲喺德國、挪威同泰國等頂級聯賽打滾。但我哋會繼續踢出自身風格，盡量保持控球在腳，同埋集中防守，希望踢出一場緊湊、精彩賽事。」

提到重新入選的黃威，韋斯活則認為他狀態未足，但指此刻不排除任何球員擔正的可能性：「黃威復出後喺理文好少踢足90分鐘，對上一場港隊賽事，更加要數到斐濟三角賽。不過我哋6日內踢兩場，需要輪換，只能夠講依刻所有人都有機會踢正選。」值得一提，門將伍瑋謙早前因傷退隊，其位係由效力理文的陳嘉豪頂替。

另一有份出席記招的後衞鐘樂安，認同韋斯活的講法，承認菲律賓擁有多名出色球員，但有信心港隊可以取勝：「今場對港隊嚟講，屬於一個好好嘅測試，但主場贏完柬埔寨令我哋信心大增，只要今場準備充足，絕對可以再次取得好結果。」

菲律賓世界排名比港隊高出13位，雙方對上一次交手已經是2013年6月4日的友賽，當時港隊在旺角大球場以1球落敗。不過菲律賓2024年戰績一般，8場比賽錄得1勝7負，面對馬來西亞、泰國等東南亞國家悉數告負。至於陣中最具名氣則非賀治文（Gerrit Holtmann）莫屬，這名29歲中場正效力德甲球隊波琴，對上一場聯賽對利華古遜更正選上陣，惟另一曾在英超打滾多年的門將艾法列治（Neil Etheridge），今次則未有入選。

【港隊預計正選陣容】

門將 1.葉鴻輝

後衞：3.周緣德 4.鐘樂安 12.費蘭度

中場：11.艾華頓14.余在言 8.顏卓彬 20.祖連奴 17.陳晉一

前鋒：13.史提芬彭利拿 9.安永佳