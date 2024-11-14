【世盃外】巴拉圭細守阿根廷

兩大南美勁旅阿根廷同巴西，聽朝喺世盃外分途出擊，其中阿根廷作客巴拉圭。阿根廷出線機會高，隊長美斯征戰頻頻，作客都係點到即止，加上近年碰頭例少交收，2.5球入球細熱得有理。（HOY TV 76台周五早上7時30分直播）

阿根廷於今屆世盃外錄7勝1和2負，以22分排榜首，甩開第7位嘅玻利維亞10分，出線只係時間問題，主帥史卡朗尼沿用大部分2022年奪冠班底，包括繼續倚重美斯為進攻核心，佢今季喺國際邁亞密踢咗唔少賽事，包括啱啱季後賽首圈3鬥阿特蘭大聯，罕有地出動到頭槌入波，但搏到盡仍被淘汰，考慮到呢位隊長已經37歲，難免會揀波踢，而且阿根廷近4場世盃外作客只入5球，客場攻力打折扣。

巴拉圭今屆踢咗10輪世盃外僅獲3勝之餘，只入4球及失4球，入球只係比火力最弱嘅秘魯僅多1球咁大把，亦係其中一支失球最少球隊，就算有主場之利，巴拉圭遇強一定死守，況且近7次交手全開2球或以下，呢場唔慌多波入。

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至於巴西就早少少出場，作客鬥委內瑞拉。巴西表現漸入佳境，近4輪世盃外獲得3勝1負，包括近2輪世盃外連贏智利及秘魯，殺上第4位。相反委內瑞拉於10輪世盃外僅獲2勝排第8，單計近4輪僅得2和2負，包括上輪領先之下反輸畀巴拉圭1比2，今場難有運行，簡單捧客勝。（周五清晨5時開賽）

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