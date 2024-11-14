甲一　漢友險勝晉龍WTS錄3連勝

甲一男子籃球聯賽周四（14日）假灣仔修頓場館舉行，漢友憑3人得分上雙，以67：64險勝晉龍WTS，錄得3連勝。

今季累積0勝4負的晉龍WTS面對兩連勝的漢友，甫開戰就憑湯馬士取5分，打出8：2開局。漢友及時調整，托查摩利路斯單節取7分率隊反擊，加上鄺錦昌和莊嘉聰「and 1」，首節漢友以19：15稍稍領先。

第2節晉龍WTS射手回勇，劉子禮投進兩記三分球，其後又有安家命中底角三分，加上黃子聰、劉嘉榮、湯馬士得分，反超前至30：27。漢友則勝在全員皆兵，搶了不少進攻籃板射到入為止，鄺錦昌投進三分球，托查摩利路斯單節6分，帶領漢友半場領先32：30。

換邊後，漢友推快行軍速度，莊嘉聰兩次建功取4分，蔡駿賢籃底接應托查摩利路傳球上籃，拉開至40：33。晉龍WTS隊長安家仲挺身而出，外線博罰3球全中後再剷籃得分，一度追至僅落後2分。兩隊持續拉鋸，晉龍WTS僅以48：51落後。

決勝節，漢友由黃銘德拋投得手，馬嘉聰弧頂三分球，拉開6分差距。晉龍WTS未有放棄，湯馬士兩度顏色地帶得分，區浩軒命中三分球，加上黃子聰把握罰球機會，追成58：58。漢友托查摩利路斯連取4分，助球隊最後1分半鐘重新領先5分，最終67：64取得3連勝。

漢友外援托查摩利路斯今場再成致勝功臣，貢獻21分17個籃板，球隊另有鄺錦昌取16分、9籃板，蔡駿賢亦取10分11籃板，包括6個進攻籃板，馬嘉聰交出9分4籃板。另外，漢友團隊共搶得54個籃板，比對手多10個。晉龍WTS方面，湯馬士交出22分16籃板，另有安家仲取12分。

今場漢友後衞朱浩雯因事缺陣，另外上場轟20分的黃裕杰亦只上陣6分鐘，球隊變陣加強防守，最終順利拿下3連勝。此役收穫「雙雙」數據的蔡駿賢表示，「今場我們盡力限制外援得分，效果算理想。另外多得Toni（托查摩利路斯）牽引對手內線球員，令我們有更多機會搶進攻籃板。大家今場打得好好，特別防守方面做到部署。」

蔡駿賢表示，托查摩利路斯加盟短短數月，在其身上獲益良多，「Toni進攻上很有威脅，又會策應為我們製造空位，令我們運轉得很流暢。他是經驗豐富的職業球員，又打過ABL，攻守兩端都教會我很多，帶領我們一起進步。」

28歲的蔡駿賢已效力漢友至少7年，今季將繼續與隊友挑戰前四：「我會盡力協助球隊達成目標。」