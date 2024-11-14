香港東方聯賽5連勝踞榜首　壓制永倫錄最低得分

甲一周四（14日）尾場上演焦點大戰，香港東方延續強勢，4人得分上雙下以83：71擊敗永倫，開季5戰全勝雄踞聯賽榜首，爭取頭兩名直入季後賽機會再度升溫。而永倫受制於東方的嚴密防守變得「啞火」，今仗更創下球隊本季單仗最低得分。

賽前開季4戰全勝的香港東方今場以陳兆榮、楊和、梁兆華、徐遠成和麥洛連擔正，永倫則以余理洋、泰那、韓天次、文俊浩和蓋帝斯迎戰。香港東方入局較快，永倫則長達4分鐘未有得分，其後靠蓋帝斯罰球止血，東方開局強攻打出14：2。加拿大籍中鋒麥洛連首節已搶8分9籃板，助香港東方首節領先21：11。

第2節戰況更加激烈，「得分機器」泰那單節狂轟17分，包括一記「4分打」。香港東方則點點開花，張延隆「and 1」、卜聿揚和麥洛連先後夾擊下入樽，梁嘉顯更內外開弓轟10分，半場領先46：37。

香港東方接管第3節，徐遠成博得「and 1」，控衞陳兆榮助攻梁兆華和徐遠成連取5分，拋開15分。永倫韋思庭和余理洋先後外線失手後，終由何倚富命中三分球成44：56，中鋒蓋帝斯受麥洛連限制下，進攻花費很多體力但屢次未能得分，防守工作亦變得吃力。香港東方此節憑梁兆華取9分，打出23：13，以69：50繼續領先。

決勝節，永倫率先打出6：0，泰那休息約8分鐘後在比賽餘5分半鐘時回到場上，隨即接連造犯搶3分，追至64：74。不過東方氣勢未減，梁兆華連過兩人上籃取「2＋1」，其後又有楊和、麥洛連跳投得分令比數再次拉開。永倫此節打出21：14，可惜為時以晚，最終東方以83：71豪取5連勝。

今場香港東方中鋒麥洛連貢獻21分13籃板，梁兆華三分波5射3中，交出18分5籃板，徐遠成5犯離場得12分，梁嘉顯10分，陳兆榮8分6助攻。永倫僅兩人得分達雙位數，泰那轟全場最高29分，蓋帝斯取18分16籃板。永倫今季自銀牌至聯賽共戰了12場比賽，首度遇上東方，即寫下得分新低，球隊目前5戰2勝3負，誓必在餘下比賽全力收復失地。