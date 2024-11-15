英格蘭大炒希臘　鍾斯首演後腳入金球

周五(15日)凌晨歐國聯B2組賽事，殘陣嘅英格蘭作客3比0大炒希臘，搶返榜首位置兼重奪升班主導權，下場贏波即可升上A組聯賽。利物浦「紅人」居迪斯鍾斯今場搶晒鏡，國家隊首演即巧妙用後腳入靚波，表現獲擊節讚賞。

英格蘭今輪國際賽面臨退隊潮，先後有9名主力因傷離隊，今場生死戰就連哈利卡尼都先任後備，不過一眾小將大踢爭氣波，奧尼屈堅斯7分鐘先開紀錄，78分鐘靠希臘門將擺烏龍贏到2比0，5分鐘後居迪斯鍾斯表演，接應基比斯韋特傳中，禁區內用後腳巧妙射入，助英格蘭大派3蛋。

23歲嘅居迪斯鍾斯今夏曾入歐國盃預選名單，但今場先係佢首次為英格蘭披甲，上月做完爸爸嘅佢，國家隊首演又入波，看守領隊卡斯利賽後表示：「冇得頂！鍾斯係頂級球員，未入波前已經踢得好好，入埋波就錦上添花，我戥佢開心。」呢位利物浦中場出任「8號位」攻守兼備，有96%傳球成功率、7次重奪球權、4次攔截兼有1個入波，非常全面。

英格蘭上月喺主場1比2輸畀希臘，今次復仇成功贏3比0後，兩隊同得12分，英格蘭有更好對賽成績排榜首，下周一(18日)最後一輪主場對愛爾蘭，只要贏波就肯定升班，重返A組聯賽，成功嘅話將係德國新帥杜曹接手最佳「見面禮」。