助中國足球發展　馬會支持青年賽冠軍赴英訓練

為協助中國內地培育足球人才，香港賽馬會（馬會）與曼聯合作，成立「香港賽馬會青少年赴英足球訓練營」計劃。2024年中國足球協會青少年足球錦標賽「會員協會男子U15組」冠軍隊伍 - 湖北省足球協會15歲以下代表隊（湖北U15隊）成為首支參與計劃的球隊，於今年10月赴英參加足球訓練營。這次海外集訓機會旨在提升內地青年球員的技術和能力，為國家隊培育優秀人才。

湖北U15隊在英國逗留三星期期間，參與由曼聯提供的足球訓練課程、參觀曼聯主場館奧脫福球場及博物館、觀看曼聯男子隊和青年隊的主場賽事，並與曼聯U16 青年隊及當地青少年足球隊進行合共六場友誼賽。

此外，湖北U15隊亦觀摩2024/25年度英格蘭超級足球聯賽U16全國錦標賽，並前往英格蘭足球代表隊訓練基地聖喬治公園，參與由英格蘭足球總會教練提供的訓練課程。

馬會自2012年起成為曼聯在香港的官方社區足球合作夥伴，推出面向精英、學校和社區的足球活動，促進青少年足球發展。2024年，馬會與曼聯進一步合作，每年為內地西部地區青年球員舉辦兩次足球訓練營。在國家體育總局的指導下，馬會為此設立專項基金，其中包括支持「香港賽馬會青少年赴英足球訓練營」項目。湖北U15隊因在 2024年中國足球協會青少年足球錦標賽奪得「會員協會男子U15組」冠軍 ，成為首支參加訓練營的球隊。