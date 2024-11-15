新帥領軍求穩陣　丹麥搶分「細」頂西班牙

歐國聯A4組榜首大戰，衞冕嘅西班牙作客硬撼丹麥。西班牙今次國際賽期有超新星拉明耶馬倦勤，側擊力難免受削，造訪硬淨到暈嘅丹麥，要攻陷佢哋唔易，寧捧2.5球細盤。（周六凌晨3時45分開賽）

西班牙唔單止係上屆歐國聯盟主，亦奪得今年歐國盃冠軍，食住個勢喺A4組頭4輪錄3勝1和，位居榜首，已經提早鎖定頭2名出線席位，因此今場只係例行公事。

「狂牛兵團」亦有召入艾華路莫拉達、丹尼爾奧莫、尼高拉斯威廉斯同拉明耶馬等主力，不過拉明耶馬喺國際賽前嘅聯賽未有為巴塞出戰對皇蘇，結果連累巴塞輸波收場，其後證實呢位超新星因足踝受傷，需要抖2至3個星期，因而宣布退隊，西班牙冇咗呢位邊路爆破高手，今場攻力起碼減半。

另邊廂，丹麥因前任主帥賀文特於歐國盃後離職，一路都係搵助教頂住檔，直至10月尾先由白賴仁列馬正式上任；呢位9月中先畀安德列治炒魷嘅教頭，向來都冇乜靚績支持，今次首度帶領丹麥出戰即遇硬嘢，相信會以唔輸為大前提，搶得1分得1分。

睇番丹麥頭4輪錄得2勝1和1負，暫時領先塞爾維亞3分，仍有機會保住次名出線；呢支北歐球隊一向重視防守，連同上屆在內，丹麥近5場歐國聯只失3粒，有4次開2球或以下，況且上次造訪「狂牛兵團」僅輸0比1，今場中位數2.5球入球細值得捧場。

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