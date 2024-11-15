賽馬會菁英盃　均業北區火併傑志

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國際賽期間，本地盃賽繼續進行，周六（16日）為大家送上「賽馬會菁英盃」A組賽事。頭場先由遭遇聯賽7連敗的均業北區，於北區運動場惡鬥今屆首次登場的傑志（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

均業北區在分組賽首場擊敗港會，目前手握3分，該仗有份後備入替的19歲翼鋒戴子軒，直言表現未算最好，但盼之後能繼續得到教練團信任：「今年嘅目標希望可以爭取多啲出場機會，同埋做到教練要求嘅戰術，更放膽去嘗試。」今場面對舊東家傑志，「戴子」直言絕對不容易應付：「傑志嘅實力唔差，雖然佢哋好多主力去咗踢香港隊，但未必會有太大影響，唯有盡量踢好自己。」陣容方面，何振廷繼續因傷上陣成疑。

傑志今屆首度在分組賽亮相，陣中U22中堅甘智健（Jason）有望擔正，他表示目前狀態不俗，會盡力幫助球隊取勝：「一直有踢U22聯賽，狀態都keep到。今年除咗『阿軒』（陳傲軒），自己就係U22年紀第2大，責任一定會多咗，我唔會理北區最近氣勢點，只希望盡力踢好，身為後防唔想失波。」提到新加盟巴西後衞鄧達思，Jason亦不忘對這名拍檔的實力給予肯定：「佢無論用波、帶波都幾好，值得學習。」值得一提，除鐘樂安、費蘭度、顏卓彬等6人，正隨港隊備戰對毛里裘斯友賽，中場陳俊樂亦受傷倦勤。

【兩隊預計正選陣容】

均業北區 4-3-3

門將：16.張桂華

後衞：23.韋健豪 27.黃靖然 3.基拿美 29.簡嘉亨

中場：22.劉君正 35.柏度哥斯達 8.肯迪

前鋒：18.戴子軒 7.舒拉普 9.羅港威

傑志 4-3-3

門將：23.石皓心

後衞：12.裴栽釪 34.甘智健 4.鄧達思 2.羅梓駿

中場：8.鄭展龍 6.慈英 20.利亞倫

前鋒：7.明加索夫 27.迪美路夫 18.陳傲軒

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