賽馬會菁英盃　東方變陣硬撼港會

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國際賽期間，本地盃賽繼續進行，周六（16日）為大家送上「賽馬會菁英盃」A組賽事。尾場青衣運動場舉行，聯賽「一哥」東方面對近況回勇的港會。（on.cc周六晚上6時按次收費直播）

東方今仗有葉鴻輝、余在言及高素巴耶夫等主力，需出戰國際賽而缺陣，梁振邦則有傷在身，是役第100次帶領東方的主教練盧比度（Chino），表示其他位置亦可能作輪換，讓部分球員息：「有啲球員之前踢得太密，要安排佢哋唞唞，順便畀班仔吸取經驗。」Chino續指雖然東方曾於聯賽以4比0輕取港會，但他預計是役會更緊湊：「港會呢季改變踢法，開始見到進步，加上佢哋操練方式比以前更專業，應該會愈踢愈好。」

門將鍾凱文則盼望減少失誤，抵擋港會攻勢：「始終我踢得比較少，落到場難免會緊張，希望盡快適應比賽節奏，出迎嘅時機要掌握得好啲。」此外。「馬灣」謂港會幾名外援能夠產生極大威脅，務必小心提防：「港會啲外援能力有番咁上下，而且佢哋多咗地面組織，唔再高Q大棍，絕對唔可以睇少！」

另一邊廂，港會上場聯賽僅以3比4不敵冠忠南區，主教練谷卓斯認為，賽果反映球隊有力為勁旅製造麻煩，但他謂即使東方有幾位主力出戰國際賽，無法候命，但實力依然強勁，令球隊面臨極大挑戰：「東方實力好強，馬高斯、巴科爾同費利浦薩都係好波之人，就算冇咗幾個主力，影響都唔會太大。」陣容方面，陳浩嘉有輕傷上陣成疑，里奧則已復操，但狀態有待提升。

至於近期上陣機會漸多的梁城祖（Bradley）就稱會放開懷抱作戰，嘗試炮製驚喜：「今場東方一定秤先啲，所以我哋更加要爭氣，希望大家發揮出應有水準，盡力同佢哋咬住。」司職左閘的Bradley又提到，東方攻力強大，表示已翻看對手過去的比賽片段，盼能夠限制對手。

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：40.鍾凱文

後衞：2.賀爾 72.拿亞 21.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：11.黃皓雋 27.馬高斯 23.馬希偉

前鋒：44.柏拔 9.巴杜姆 77.李俊霆

港會

門將：95. 李溢晉

後衞：6.李俊諺 28.黎皚韜 26.羅素 23.梁城祖

中場：74.史加利 10.薩拉沙 5.峇夏比 13.加斯特夫

前鋒：20.黃琛喆 21.林智豐

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