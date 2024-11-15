杜曹未上任　已經畀人叫落台

英格蘭候任主帥杜曹明年1月先正式上任，今個國際賽期仍然由看守領隊卡斯利領軍，上場歐國聯3比0大勝希臘後，唔少網民認為卡斯利正帶領球隊走上正確方向，已經唔需要杜曹，可以叫佢離開。

英格蘭對完希臘後，下場要對愛爾蘭，之後卡斯利就會功成身退，返去教英格蘭U21，雖然呢兩場賽事「三獅軍團」必須全勝先可升班，但大批國腳都唔畀面，賽前多達9人退隊，不過估唔到球隊仍以3比0大炒希臘。

一場大勝後，網民紛紛發言，表示希望卡斯利能長期執教，杜曹可以離開，有網民話：「杜曹可以返屋企，呢份工好啱卡斯利」「卡斯利教得咁好，依家先話炒杜曹會唔會太遲？」「卡斯利係個天才，仲要杜曹嚟做乜？」

英格蘭球迷就係咁難服侍，佢哋嘅言論唔使太上心，事關杜曹上任嘅其中一項轉變，就係阿仙奴右閘賓韋特將會重返國家隊。賓韋特自從2022年3月離開「三獅軍團」後，足足兩年半未有再服役，據報原因係賓韋特同修夫基助教賀蘭特不和。依家英格蘭已經換帥，杜曹上任，據報賓韋特亦願意重返國家隊，最快明年3月就會復出。