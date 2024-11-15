中村祐人：山葉力抗水手 搶分護級

磐田山葉在上周日職於補時3分鐘失球的情況下，最終在主場以3:4不敵大阪飛腳，導致自己陷入困境，需要在最後3場聯賽取得勝利，才能夠避免降班收場。

周六於主場對橫濱水手，山葉定要提高警覺，並且改善防守對手死球攻勢時的表現，事關他們在這些情況下，失了多球。

我預期哥奧斯在今場比賽將會是山葉在進攻上最具創造力的球員，皆因這名比利時中場是球隊前線不可或缺的球員，有能力於右路利用其黃金左腳作出準確傳中球，為隊友製造入球機會。

橫濱水手上星期六作客以2:1從後反勝鳥棲砂岩，終於結束聯賽6場不勝的頹勢，並重開勝門。

雖然水手的前線及防線之間仍然有很大的空隙，但一眾防守員包括門將飯倉大樹在內，都能夠於禁區內交出穩固的防守表現，我認為這亦是他們能夠獲勝的主要原因。

至於前線進攻方面，他們依然擁有安達臣盧比斯坐鎮。其黃金左腳令他於日職具有頂級的入球能力及強大力量。今季聯賽他將劍指神射手寶座，所以我預期他今仗將會成為水手最危險的攻擊球員。

要留意，儘管橫濱水手中場的組織能力及前線的進攻火力都較強，但基於磐田山葉有前日本國腳門將川島永嗣把守最後一關，因此我預計今仗最終雙方會握手言和，各得1分。