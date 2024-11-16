C朗轟入倒掛金勾世界波　創造兩大神級紀錄

C朗今場入2球及1次助攻。

周六(16日)凌晨歐國聯A1組，葡萄牙主場以5比1大勝波蘭，提早取得出線8強資格，巨星C朗射入2球及1次助攻，包括轟入倒掛金勾世界波，技驚四座，完全唔似1位已年屆39歲嘅老將。呢位傳奇前鋒今仗創出兩項神級紀錄，分別成為國際賽史上最多勝仗球員，以及歐國聯史上最大年齡梅開二度球員。

兩隊上半場互無紀錄，換邊後葡萄牙大開殺戒，59分鐘由拉菲爾利亞奧飛身頂入打開紀錄，其後達洛治近門起腳，波蘭後衞積及基奧柯犯手球，被判罰12碼，C朗主射入網。

比賽後段，葡萄牙攻勢更為猛烈，般奴費南迪斯遠射入世界波，包括球會及國際賽，呢位曼聯中場近5次上陣入5球及2次助攻。

戰至83分鐘，C朗傳畀柏度尼圖射成4比0，4分鐘後最精彩一幕出現，域天拿右路傳中，C朗近門倒掛金勾射入，職業生涯總入球累積至910球，向千球大關邁進，波蘭只能靠後備上陣嘅馬卓克入波破蛋。

C朗今場踢足全場有5次射門，入2球及1次助攻，7次地面對抗有6次勝出，演出非常搶鏡。今仗亦係C朗第132場國際賽勝仗，超越西班牙名將沙治奧拉莫斯，成為國際賽史上最多勝仗球員，佢仲未有退役打算，勢必繼續刷新紀錄。

葡萄牙今屆歐國聯5戰取得4勝1和，加上同組克羅地亞0比1不敵蘇格蘭，葡萄牙肯定以首名出線。