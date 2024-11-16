「遲熟奇兵」1傳1射　西班牙輕取丹麥

周六(16日)凌晨歐國聯A4組，西班牙作客以2比1擊敗丹麥，31歲「遲熟奇兵」艾約斯佩雷斯成為主角，貢獻1次助攻及射入1球，展現高效殺手本色，有力挑戰隊長艾華路莫拉達嘅正選地位。

賽前西班牙已穩奪出線權，領隊富安迪趁機試陣，觀察副選球員表現，包括用艾約斯佩雷斯代替艾華路莫拉達，擔任正選前鋒。呢位維拉利爾射手不負所托，開賽15分鐘橫傳畀奧耶沙巴爾射入打開紀錄。

換邊後冇耐，丹尼爾奧莫作出美妙傳送，艾約斯佩雷斯半單刀射入成2比0，為「鬥牛兵團」上陣4次已有2球進帳。戰至84分鐘，西班牙中場法比安彭拿回傳失誤，被丹麥前鋒伊薩辛射入追至1比2，但無阻「鬥牛兵團」全取3分。

西班牙近年湧現多位新星，艾約斯佩雷斯屬於少數大器晚成嘅球員，今年5月先至首次晉身大國腳，並隨隊奪得歐國盃冠軍。佢曾經效力紐卡素、李斯特城、貝迪斯等球會，今季加盟維拉利爾後愈戰愈勇，踢8場西甲入7球，效率非常高，難怪唔少網民認為艾約斯佩雷斯比經常浪費入波機會嘅艾華路莫拉達，更加適合出任正選。

同組另1場瑞士同塞爾維亞打和1比1，塞爾維亞下輪最後1場必須擊敗丹麥，先至可以取得出線權。