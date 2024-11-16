超青聯揾場監客串旁證　傑志教練：完全唔合適

周五（15日）晚上在青衣東北公園上演一場「香港超級青年聯賽U16」第7周賽事，由傑志對陣標準流浪。然而賽前其中一名旁證卻未見蹤影，一度由未持有球證牌照的場監、退休球證輪流客串，過程相當混亂。傑志U16主教練李信樂賽後受訪時，認為上述安排並不合適，希望足總可以吸收今次經驗，在以後多加改善 。

今場賽事原定在晚上6時45分展開，但其中一位旁證遲遲未現身，其餘執法團隊成員之後急忙打電話嘗試聯絡他，惟一直未有回覆。事件擾攘近半小時後，由於尾場仍有另一場U18賽事，主球證決定由未持有球證牌照的場監，客串旁證一職，隨即引起傑志職員、家長不滿，現場更有人說道：「咁不如我落去做啦！」。幸好在擲毫期間，一名退休球證及時趕到現場，並臨危受命應付了約15分鐘，之後便交由原先旁證接手，一切恢復正常。

傑志U16主教練李信樂賽後受訪，直言一開始由場監客串旁證，絕對是不合適：「坦白講喺香港，總會有依啲情況出現，但球證有佢嘅要求，唔係都唔使上球證班去考牌，希望足總靠今次經驗改善吓。」至於負責帶隊踢尾場的傑志U18領隊潘文俊，同樣大感無奈 ：「足總話可以，球會點樣逆佢意？好彩場監都係頂咗一陣，好快揾到個退休球證嚟幫手，其實大家都想踢，始終準備咗咁耐，唔想嚟到嘥時間。」