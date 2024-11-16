艾卡華斯不敵「2哥」緣盡年終賽　即歸隊為拿度告別

西班牙小天王艾卡華斯在ATP年終賽爭取入4強夢碎，周五（15日）在小組煞科戰以直落兩盤不敵世界排名第2的德國名將沙華列夫，提早出局。

今季先後捧走法網及溫網的艾卡華斯，本周帶病上陣，影響發揮，比賽時需要貼上粉紅鼻貼協助呼吸，他在小組最後一仗必定要直落擊敗沙華列夫才能晉級，惟最終他以6比7(5比7)、4比6落敗，小組3戰僅贏一仗。「我在每個比賽的目標都是走到最後，每個比賽我都期望可躋身四強或決賽，所以我要繼續努力....在2025年我希望可以成為一位出色球員及表現更穩定。」這位22歲世界「3哥」一度為自己未能打出表現發脾氣，怒摔球拍。

艾卡華斯在最後階段一度改變打法，力圖反勝，就連對手沙華列夫賽後都特別點讚:「他變成另一個人，他確實在最重要時刻發揮了自己的最佳狀態，最後階段才是整場比賽最有趣的。」至於另一場魯特以6比4、5比7、6比2力挫魯列夫，取得另一個出線準決賽資格。

艾卡華斯雖然提早出局，但他要趕到馬拉加出席接下來的台維斯盃決賽，代表西班牙出戰，並且是傳奇拿度的告別戰，他有機會繼巴黎奧運後再與拿度夥拍雙打，他形容這將會是難忘的時刻。