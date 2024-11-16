曼聯猛將補時11分鐘入波　烏拉圭絕殺哥倫比亞

周六(16日)早上世界盃外圍賽南美洲大戰，烏拉圭憑後備上陣嘅曼聯中場曼紐爾烏加迪補時11分鐘入波，主場以3比2擊敗哥倫比亞，打破連續4場世盃外不勝困局。烏加迪正好用自己首個國際賽入球，歡迎「恩師」魯賓艾摩廉執教曼聯，兩人嚟緊再次合作令紅魔鬼球迷非常期待。

哥倫比亞反客為主，開賽31分鐘由祖安昆特路主射罰球入網打開紀錄，但換邊後中堅達雲臣山齊士「送禮」擺烏龍，被烏拉圭扳平，烏拉圭得勢不饒人，60分鐘由洛迪高阿古利射入反超前2比1。

比賽進入補時掀起高潮，補時6分鐘，哥倫比亞由卡路士高美斯把握門前混戰射入扳平2比2，以為能夠執番1分，點知5分鐘後，曼紐爾烏加迪為烏拉圭射入成3比2，並憑較多淨得球力壓同分嘅哥倫比亞，升上第2位，落後榜首阿根廷3分。

值得一提，曼紐爾烏加迪對上1次入波，已經係2021年10月，為士砵亭射入法馬利卡奧大門，當時士砵亭教練就係魯賓艾摩廉，呢位葡萄牙少帥現時成為曼聯領隊，曼紐爾烏加迪立即「鐵樹開花」相隔3年再嘗入波滋味。艾摩廉早前大讚烏加迪好有天賦，好高興喺曼聯見番佢，兩人應該可喺紅魔鬼擦出火花。