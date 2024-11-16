肖國棟贏埋麥克艾倫闖冠中冠決賽　奪標近在咫尺

中國桌球名將肖國棟繼續今季的追夢，周五在冠中冠保持強勢，以6比3篤走世界「3哥」麥克艾倫，昂然躋身決賽，神奇之旅登頂僅差一步。

2007年轉戰職業球壇，肖國棟在武漢公開賽才首奪排名賽冠軍，並鎖定自己能首次在冠中冠展示實力，這也是他自最近的國際錦標賽闖入4強後，再於今季躋身另一場決賽。

35歲的他日前先後擊敗奧蘇里雲及沙比，取得今天的準決賽資格，他面對麥克艾倫一戰開局即打出一Cue65度，雖然第二局麥克艾倫扳平，但肖國棟繼而再打出83度及71度，將比數拉開至3比1；休息後雖然麥克艾倫追平3比3，狀態十足的肖國棟一口氣再贏3局，奠定勝局，率先闖入決賽。

肖國棟將靜待威廉斯或羅拔臣的勝方，爭逐賽事15萬鎊的冠軍獎金。他賽後稱:「其實到這一刻我仍未相信自己能夠做到，即使在4比3，我仍覺得他很有機會贏，而我跟自己講集中每一Cue，我會好好享受明天觀看另一場準決賽，不管是對威廉斯或羅拔臣，他們都是傳奇級的球手，我會去享受比賽。」