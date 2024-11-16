15歲新星李芯瑤100自封后　方力申泳會小泳手首戰分齡錦標賽

中國香港游泳總會（泳總）於周五（15日）起假九龍公園游泳池展開一連三日的長池分齡游泳錦標賽，7月泳總風波後而獲批參加本地錦標賽的方力申所屬泳會小泳手，周六（16日）以獨立身份出戰10歲以下男子100米自由泳，游出1分06秒97打破個人最佳成績，以第5名完成比賽。另外，泳壇新星李芯瑤是日出戰個人主項的100米自由泳，最終以0.84秒之差領先港隊隊友馬紫玲奪冠，賽後表示現階段主要目標為世青賽及亞運，亦盼在17歲前打破「師姐」何詩蓓的100自青年港績；至於巴黎奧運後回歸本地賽的張心悅，是日出戰200米背泳未逢敵手輕鬆封后。

現年15歲的協恩「小飛魚」李芯瑤，5個月前以25秒29打破由何詩蓓保持的50米自由泳香港青年紀錄，上個月更越級挑戰游泳世界盃，刷新自己紀錄之餘同時達到世錦賽A標，是日出戰本地賽事100米自由泳以56秒65強勢封后，惟同日需出戰4項競賽令她頗感疲累，賽後亦對自己表現自評未如滿意：「最近專注於不同比賽，休息時間相對減少，所以今日發揮未到最好，希望能在這方面取得平衡，起碼不要令教練失望，而下周四的學界賽亦會全力以赴。」

同日除100米自由泳外，李芯瑤亦有參加50米、100米蝶泳，以及200米自由泳，其中港隊隊友楊凱晴奪下100蝶冠軍，而她最終則以1分01秒32的時間，未能突破取得前三名位置，李芯瑤表示：「我想多些發展蝶式為個人副項，以豐富自己的技能，所以楊凱晴是競爭對手，亦是很好的學習對象。」這名年輕女泳將下定決心盼能闖出好成績：「接下來的目標放眼世青賽和亞運，盡自己能力入選代表隊為港出戰，同時亦想趁17歲前打破何詩蓓於11年前的世青賽造下的紀錄。」