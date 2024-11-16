賽馬會菁英盃　均業北區火併傑志

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「賽馬會菁英盃」周六（16日）頭場，均業北區在北區運動場，與傑志正面交鋒。北區派出張桂華把關，葉卓文、基拿美及黃靖然鎮守中路，羅港威及舒拉普在前線爭取入球，肯迪先列後備；「藍鳥」方面，3名U22球員為石皓心、陳傲軒和甘智健，利亞倫及鄭展龍控制中場，支援迪美路夫攻堅。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

均業北區正選：

16 張桂華 ［GK］

2 波比

3 基拿美

6 葉卓文

7 舒拉普

9 羅港威 ［C］

12 吳栢希

22 劉君正

27 黃靖然

29 簡嘉亨

35 柏度哥斯達

傑志正選：

23 石皓心 ［GK］

4 鄧達思

5 艾里奧 ［C］

8 鄭展龍

9 韋頓

11 林樂勤

12 裴栽釪

18 陳傲軒

20 利亞倫

27 迪美路夫

34 甘智健

均業北區後備：

1 龐焯熙 ［GK］

19 湯振雄 ［GK］

8 肯迪

11 古杜拉

13 朱偉鈞

14 何振廷

18 戴子軒

20 鄭宇稀

23 韋健豪

28 班哲文

73 黃偉國

82 凌柏賢

傑志後備：

1 王振鵬 ［GK］

2 羅梓駿

7 明加索夫

21 畢頓

22 巴登卡

33 楊焯鈞

38 陳源澔

國際賽期間，本地盃賽繼續進行，周六（16日）為大家送上「賽馬會菁英盃」A組賽事。頭場先由遭遇聯賽7連敗的均業北區，於北區運動場惡鬥今屆首次登場的傑志（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

均業北區在分組賽首場擊敗港會，目前手握3分，該仗有份後備入替的19歲翼鋒戴子軒，直言表現未算最好，但盼之後能繼續得到教練團信任：「今年嘅目標希望可以爭取多啲出場機會，同埋做到教練要求嘅戰術，更放膽去嘗試。」今場面對舊東家傑志，「戴子」直言絕對不容易應付：「傑志嘅實力唔差，雖然佢哋好多主力去咗踢香港隊，但未必會有太大影響，唯有盡量踢好自己。」陣容方面，何振廷繼續因傷上陣成疑。

傑志今屆首度在分組賽亮相，陣中U22中堅甘智健（Jason）有望擔正，他表示目前狀態不俗，會盡力幫助球隊取勝：「一直有踢U22聯賽，狀態都keep到。今年除咗『阿軒』（陳傲軒），自己就係U22年紀第2大，責任一定會多咗，我唔會理北區最近氣勢點，只希望盡力踢好，身為後防唔想失波。」提到新加盟巴西後衞鄧達思，Jason亦不忘對這名拍檔的實力給予肯定：「佢無論用波、帶波都幾好，值得學習。」值得一提，除鐘樂安、費蘭度、顏卓彬等6人，正隨港隊備戰對毛里裘斯友賽，中場陳俊樂亦受傷倦勤。