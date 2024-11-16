關鍵6分波必盡拚　荷蘭匈牙利駁火大晒冷

歐國聯A3組出線生死戰，荷蘭會喺主場迎戰匈牙利，呢組目前由德國一支獨秀，同得5分嘅荷蘭同匈牙利，將會爭逐另一個出線席位，今場對戰結果非常關鍵。荷蘭主場出擊向來火力極強，匈牙利想拎出線主導權就要盡地一煲，既然雙方都唔滿足於1分，駁火味濃，3.5球入球大有計。（周日凌晨3時45分開賽）

荷蘭自歐國盃後成績麻麻，近4場歐國聯只得1勝2和1負，令出線陷入危機。領隊朗奴高文今次點兵亦面臨「後防荒」，雲迪雲、尼敦阿基、基爾圖特亞同伊恩馬特臣幾位守將都因傷落選，防守上難免會出現漏洞，以荷蘭崇尚進攻嘅打法，今仗隨時擺大個頭，實行以攻代守。

雖然防線殘陣，不過荷蘭勝在進攻能手多，加普、唐耶爾馬倫、約舒亞舒克斯等前鋒都係有料之人，中場又有法蘭基迪莊回歸校炮，入波機會唔會少。而且荷蘭主場向來火力強勁，近5場主場比賽轟入19球，總入球全開4球或以上，今場好可能又係大手交易。

至於匈牙利最後一輪要對德國，失分危機都唔細，所以今場更加非勝不可，佢哋喺利物浦進攻中場蘇保斯拉爾領軍下，具備一定入球能力，而且上個月打和荷蘭一仗表現出色，球員無懼同荷蘭鬥攻，博3.5球入球大好路。

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