賽馬會菁英盃 東方變陣硬撼港會
2024年11月16日 17:01
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「賽馬會菁英盃」A組賽事周六（16日）尾場於青衣運動場舉行，由聯賽「一哥」東方面對近況回勇的港會。東方今場起用鍾凱文、馬希偉及李俊霆共3位U22球員，由拿亞扼守中路，馬高斯坐鎮中場，巴杜姆及費利浦薩組成雙箭頭，巴科爾、丹尼爾則先列後備；至於港會派出艾斯亨利把關，比提及羅素鎮守中路，薩拉沙控制中場，支援史加利及陳灝攻堅。（on.cc周六晚上6時按次收費直播）
東方正選：
40 鍾凱文 [GK]
2 賀爾
9 巴杜姆
10 費利蒲薩
11 黃皓雋
22 梁冠聰 [C]
23 馬希偉
27 馬高斯
30 黃梓浩
72 拿亞
77 李俊霆
港會正選：
27 艾斯亨利[GK]
2 曾俊軒
4 唐道碧
5 峇夏比
7 陳灝
10 薩拉沙
20 黃琛喆
22 比提
26 羅素[C]
74 史加利
97 林澔希
東方後備：
26 廖富源 [GK]
7 巴科爾
21 丹尼爾
24 蕭頌楠
29 劉慶友
33 高銘浩
35 林千裕
42 楊棟棋
44 柏拔
88 張文浩
港會後備：
88 韋俊軒[GK]
3 傅杜馬
6 李俊諺
11 何家智
17 域陀列比奧
23 梁城祖
24 李宗恒
28 黎皚韜
40 歷祈活
99 陳浩嘉
國際賽期間，本地盃賽繼續進行，周六（16日）為大家送上「賽馬會菁英盃」A組賽事。尾場青衣運動場舉行，聯賽「一哥」東方面對近況回勇的港會。（on.cc周六晚上6時按次收費直播）
東方今仗有葉鴻輝、余在言及高素巴耶夫等主力，需出戰國際賽而缺陣，梁振邦則有傷在身，是役第100次帶領東方的主教練盧比度（Chino），表示其他位置亦可能作輪換，讓部分球員息：「有啲球員之前踢得太密，要安排佢哋唞唞，順便畀班仔吸取經驗。」Chino續指雖然東方曾於聯賽以4比0輕取港會，但他預計是役會更緊湊：「港會呢季改變踢法，開始見到進步，加上佢哋操練方式比以前更專業，應該會愈踢愈好。」
門將鍾凱文則盼望減少失誤，抵擋港會攻勢：「始終我踢得比較少，落到場難免會緊張，希望盡快適應比賽節奏，出迎嘅時機要掌握得好啲。」此外。「馬灣」謂港會幾名外援能夠產生極大威脅，務必小心提防：「港會啲外援能力有番咁上下，而且佢哋多咗地面組織，唔再高Q大棍，絕對唔可以睇少！」
另一邊廂，港會上場聯賽僅以3比4不敵冠忠南區，主教練谷卓斯認為，賽果反映球隊有力為勁旅製造麻煩，但他謂即使東方有幾位主力出戰國際賽，無法候命，但實力依然強勁，令球隊面臨極大挑戰：「東方實力好強，馬高斯、巴科爾同費利浦薩都係好波之人，就算冇咗幾個主力，影響都唔會太大。」陣容方面，陳浩嘉有輕傷上陣成疑，里奧則已復操，但狀態有待提升。
至於近期上陣機會漸多的梁城祖（Bradley）就稱會放開懷抱作戰，嘗試炮製驚喜：「今場東方一定秤先啲，所以我哋更加要爭氣，希望大家發揮出應有水準，盡力同佢哋咬住。」司職左閘的Bradley又提到，東方攻力強大，表示已翻看對手過去的比賽片段，盼能夠限制對手。