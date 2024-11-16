賽馬會菁英盃　東方4蛋贈港會

「賽馬會菁英盃」A組賽事周六（16日）尾場於青衣運動場舉行，最終東方憑巴杜姆梅開二度，加上賀爾、黃皓雋各建一功，以4比0擊敗港會，袋走3分。

東方今場起用鍾凱文、馬希偉及李俊霆共3位U22球員，由拿亞扼守中路，馬高斯坐鎮中場，巴杜姆及費利浦薩組成雙箭頭，巴科爾、丹尼爾則先列後備；至於港會派出艾斯亨利把關，比提及羅素鎮守中路，薩拉沙控制中場，支援史加利及陳灝攻堅。

開賽6分鐘，鍾凱文救出史加利的單刀後，東方隨即反擊，巴杜姆接應黃皓雋的直線傳送，右腳射入，5分鐘後，賀爾右路遠射得手，為東方拉開領先優勢。30分鐘，曾俊軒左路壓入禁區起射，惟未能命中目標。34分鐘，馬希偉中路嘗試射門，未能考驗到艾斯亨利。38分鐘，馬高斯妙傳巴杜姆近柱射入，個人梅開二度。上半場，東方以3球領先港會返回更衣室。

易邊後，東方攻勢浪接浪，64分鐘，馬希偉接應隊友回傳後起射，皮球被艾斯亨利沒收。72分鐘，後備入替的柏拔左路傳中，黃皓雋以頭槌頂入，為東方改寫比數至4比0。直至補時階段，雙方均未再有入球，最終東方以4比0擊敗港會。