賽馬會菁英盃　巴杜姆梅開二度：贏波贈「Chino」

「賽馬會菁英盃」A組賽事周六（16日）尾場於青衣運動場舉行，最終東方以4比0擊敗港會，個人梅開二度的前鋒巴杜姆，表示感謝球隊上下的付出，盼藉今場勝仗報答主帥盧比度（Chino）的信任，作為其領軍第100場的禮物。

上半場為東方率先打開紀錄的巴杜姆，對自己的表現感到滿意，形容今場勝仗是對主帥「Chino」執教球隊達100場的禮物：「球隊整體表現好出色，加上今日係『Chino』喺東方領軍嘅第100場波，我哋都戥佢開心。呢個里程碑絕對係有非凡意義，所以大家都特別落力，好開心最後贏波，成功炮製呢份禮物畀『Chino』！」巴杜姆表示今季和「Chino」合作非常愉快，感謝他的信任和支持，期望在他的領導下繼續力爭佳績。

談及自己的傷患情況，巴杜姆表示膝蓋康復進度良好，已準備好應對接下來的比賽：「始終之前膝頭仲未好番哂，前兩場比賽狀態係得8成左右。但今日入到兩球之後，信心返哂嚟，狀態都已經達到百分百，希望繼續操弗，全力應付嚟緊嘅聯賽同埋『亞冠盃2』，繼續幫球隊贏波。」