賽馬會菁英盃　標準流浪鬥九龍城有得撼

【東網按次收費直播】

「賽馬會菁英盃」周日（17日）在小西灣運動場舉行「雙料娛樂」，一口氣上演兩場B組賽事，頭場標準流浪與上周被終止聯賽3連勝的九龍城交手，預計相當激烈。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

標準流浪上場聯賽不敵大埔，教練團成員林嘉緯認為球隊製造了不少攻勢，惟體能及把握力方面成勝負分野，盼今仗有改善：「其實上場我哋都製造到唔少攻勢，但中後段被對手主導局勢之後，體能消耗得比較快，變咗應付對手反擊嗰陣容易大意，所以我哋提醒球員今場對住九龍城，要保持耐性，希望保持控球權，踢出應有水準，盡力搶分。」

中堅梁煒烽則指出，球隊應付反擊時稍有疏忽造成失球，因此今仗務必加強集中力，減低九龍城兩名前鋒卡朗和林學曦的威脅：「卡朗同『學曦』都係好有質素嘅球員，特別上季喺香港U23同『學曦』練咗成年波，佢無論喺埋門或身體對抗上，都唔比外援差，一定要睇緊啲。」

至於九龍城，上周聯賽以1比3遭理文反勝，主教練陳銘剛認為球隊該仗發揮不俗，盼今場繼續盡情發揮，爭取分數：「好開心見到班球員跟足指示，執行到賽前嘅部署，多謝佢哋嘅落力付出。當然臨場發揮同細節配合方面，仲需要時間再熟練，希望畀球迷見到九龍城嘅進步，如果今場攞到分就好。」而上場因傷退下火線的尼天奴及李根好仍有傷在身，上陣成疑。

談到上周被理文中止聯賽3連勝走勢，後衞曾家進強調士氣並未受到太大影響：「上場每個隊友都已經搏到盡，而且球隊一直好團結，所以士氣方面絕對唔會有影響，今場對住流浪，我哋都會落足力去踢，畀大家睇到九龍城嘅鬥心，爭取出線！」

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：99.陳冠燊

後衞：4.梁煒烽 13.菅沼駿哉 23.林堂真 17.龍梓軒

中場：36.岡本玲仁 5.林遼太 12.李呈

前鋒：77.雷仙奴 7.劉智樂 37.張廣然

九龍城

門將：19 陸平中

後衞：21.曾錦濤 3.韋利安 20.嚴啟倬 24.曾家進

中場：8.邵昀俊 5.迪高 23.何瀧浩

前鋒：25.許嘉樂 27.卡朗 77. 歐陽浩銘

【東網按次收費直播】