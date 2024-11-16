賽馬會菁英盃　理文硬撼冠忠南區

【東網按次收費直播】

「賽馬會菁英盃」周日（17日）在小西灣運動場舉行「雙料娛樂」，一口氣上演兩場B組賽事，頭場標準流浪與上周被終止聯賽3連勝的九龍城交手；尾場重頭戲，由理文硬撼冠忠南區，激鬥可期。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

上周聯賽理文以3比1反勝九龍城，暫代主教練朱兆基期望年輕球員今仗好好表現自己：「喺最近幾場波，睇到班仔好積極，我對佢哋嘅表現係有信心同滿意，希望佢哋繼續透過『菁英盃』表現自己，累積比賽經驗，保持進步。」陣容方面，艾華頓、黃威、陳嘉豪及安尼亞需出戰國際賽而缺陣，並宣佈把U18梯隊成員許肇中升至一隊。

「黃黑軍團」季初於聯賽險勝南區，周子謙形容對手擅長地面組織，會針對其進攻方式採取部署，盼盡快取得領先，控制戰局：「南區踢法上偏向硬淨同主動，身型方面又有優勢，畀到唔少威脅我哋，所以要打醒十二分精神至得，希望盡早打開記錄，控制比賽節奏。」

至於上場聯賽力挫港會，重返勝軌的南區，今仗有基斯和史提芬彭利拿分別因累積5黃，以及代表「大港腳」未能候命，亞哥斯達及伍瑋謙則同樣有傷在身，主教練楊正光稱會作大幅度輪換，為往後賽事留力：「除咗有幾個球員本身踢唔到，其他位置都可能做輪換，始終下場踢『高級組銀牌』，要小心啲部署。」

宋柱浩（Juho）就表示，雖然「黃黑軍團」有艾華頓及安尼亞等主力缺陣，但實力未有太大影響，惡戰難免：「雖然理文有幾個主力唔喺度，但其餘球員都好有質素，所以今場唔會易踢，但我哋一定會戰鬥到底，希望畀球迷睇場好波。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：25.潘尚希

後衞：2.周子謙 19.金旻奎 27.馬天尼斯 12.羅焯熙

中場：18.鄧筵霑 7.保利臣 14. 夏馬特

前鋒：11.鄭兆均 20.保連奴 91.羅沙

冠忠南區

門將：31.顏翱天

後衞：2.陳潤潼 21.黃浩然 14.宋柱浩 26.陳凱柏

中場：11.佐佐木周 23.容昊 19. 趙聡悟

前鋒：18.艾華 9.基哥利 17.李小恆

【東網按次收費直播】