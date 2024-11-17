德國7比0炒波斯尼亞　創歐國聯史上最大勝利

德國火力大晒冷！周日(17日)凌晨歐國聯A3組賽事，德國主場7比0血洗波斯尼亞，唔單止係領隊拿高斯文執教最大勝仗，亦創下歐國聯史上最大勝利紀錄。德國豪華鋒線齊齊發威，5大攻擊手包辦晒7個入波，鎖定小組首名晉級8強，穆斯亞拿賽後以「好玩」形容今場大勝。

德國2分鐘就由穆斯亞拿頭槌建功，揭開大屠殺序幕，箭頭基連甸斯特23分鐘攻入國家隊第1球，改踢「10號位」嘅夏維斯完半場前射成3比0。換邊後德國冇留手，科利安華迪斯梅開二度，其中一球精彩罰球技驚四座；66分鐘夏維斯交出今場第2次助攻，畀利萊辛尼建功，加上基連甸斯特尾段埋齋，湊成7球大勝。

自歐國聯6年前出現後，曾出現過4次6比0大勝紀錄，德國今場改寫歷史，創造歐國聯歷史最懸殊勝利。穆斯亞拿賽後表示：「今場好好玩，我哋想做乜都做到，踢得好自由但亦好努力防守。」第3次代表德甲披甲嘅基連甸斯特亦話：「之前2場都入唔到波，最後原來咁容易，今場係夢想成真，所有部署都好成功。」

德國喺A3組以4勝1和成績排榜首，領先次席荷蘭5分，提早鎖定首名出線資格，周三(20日)凌晨最後一輪作客匈牙利變例行公事，拿高斯文會考慮派出後備練兵。