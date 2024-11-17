機場三跑10公里賽雨中開跑　女子精英組「世六」肯尼亞選手奪冠

中國香港田徑總會（田總）主辦的「香港國際機場•渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」，周日（17日）於機場跑道盛大展開，女子精英組競逐率先上演，多名海外和本地精英運動員同場亮相，儘管受降雨天氣影響，仍無阻參賽者勇創佳績，最終由世界排名第6的肯亞跑手Loice Chepngetich首名衝線奪下冠軍。

「香港國際機場•渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」起點和終點設於機場中跑道，屬於機場禁區範圍，同日內分為多個組別進行，包括有多名海外和本地精英運動員參加的女子精英組及十公里挑戰組別，另外亦設「機場領袖盃」、「十公里輪椅賽」、十公里、五公里及三公里組別，其中有社會不同界別跑手在內約1.2萬個參加者。

今屆賽事獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，同時為香港國際機場三條跑道將於年底全面投入運作前唯一的長跑盛事，對本地體壇意義重大。值得一提的是，賽事結合香港基建與長跑發展元素，為繼1998年「渣打’98新機場馬拉松」後，時隔26年再於國際機場跑道舉行的渣馬賽事，為啟動三跑作出見證。