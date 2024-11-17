羅映潮創個人最佳排名　大讚賽道旁有飛機「好神奇」

香港精英跑手代表羅映潮周日（17日）出戰機場三跑10公里女子精英組，最終以35分34秒成績第10名衝線，一舉成為本地最快女跑手並打破個人最佳紀錄，她賽後對自己表現感到滿意，更大讚賽道舒適，「跑步途中可以近距離看到飛機起落，覺得好神奇！」

現年27歲的香港代表羅映潮賽前直言希望能造出個人最佳成績（PB—Personal Best），今日與國際頂尖跑手同場競技狀態極佳，以35分34秒完成賽事排名第10位，不僅是本地首位衝線的跑手，更較她兩年前在澳洲跑出35分52秒的原最佳紀錄快足18秒，這名女將賽後表示對自己表現滿意：「上年完全沒有跑過PB，陷入樽頸位的迷惘時期。而今日狀態不錯，加上今次是我本賽季最後一場10公里，如今打破PB作賽季總結，令作為全職運動員身份的我重拾信心，對之後的比賽大有幫助。」羅映潮透露下一場比賽將於12月前往日本岡山出戰半馬賽事。

對於今個賽事，羅映潮直言賽道舒適，對於跑手絕對有幫助：「香港較少以『loop』的方式進行比賽，不過今次賽事以5公里一圈，跑兩圈感覺眨下眼就到終點。加上跑道平坦，地下亦沒有沙石，跑完肌肉都沒有任何不適」，她續指：「以往跑橋會有上落，對腳板落地存在影響，所以今次對比平時的本地賽事區別甚大。」