基艾沙半年即玩完？意甲雙雄搶人

費達歷高基艾沙(右)今季僅上陣3次。(Getty Images)

意大利翼鋒費達歷高基艾沙今季由祖雲達斯加盟利物浦後，缺乏上陣機會，合共3次披甲，只踢咗80分鐘，面臨被紅軍放棄。意大利媒體《Il Giorno》爆料，指國際米蘭有意明年1月冬季轉會市場重開後，以先借後買方式簽入呢位27歲「星二代」，另1支意甲球隊費倫天拿亦打算提出借用。

費達歷高基艾沙為利物浦上陣3次，僅1次擔任正選，至今仍未入波，只有1次助攻。紅軍主帥施洛曾經表示，呢位翼鋒因為比較遲加盟，導致仍未融入球隊，加上傷患問題，唔適合參賽。

《Il Giorno》指利物浦鋒線人才濟濟，即使基艾沙冇病冇痛，亦難以同其他隊友爭奪正選，要拯救事業，就必須離隊。國米今夏曾提出收購基艾沙，但祖記唔想將呢位球星出售畀其他意甲勁敵，所以賣畀利物浦。時移世易，國米現時再次出手買基艾沙，應該容易好多。

此外，費倫天拿都有意邀請費達歷高基艾沙回巢，佢出身於費倫青年軍，升上一隊後打出名堂，繼而被祖雲達斯收購，會方仍然對呢位青訓產品念念不忘。不過，基艾沙屬於高薪一族，如果佢重返意甲，可能需要減人工。