賽馬會菁英盃　標準流浪鬥九龍城有得撼

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「賽馬會菁英盃」周日（17日）在小西灣運動場上演B組賽事，頭場由標準流浪與上周被終止聯賽3連勝的九龍城交手。流浪今場起用陳冠燊、李呈、梁凱俊和李泳豪4名U22，入球重任則落在巴拉克和劉智樂身上。九龍城今場由陸平中把關，何瀧浩、馬阡皓、歐陽浩銘3名U22球員擔正，韋利安鎮守後防，派出卡朗、袁世傑在前線攻堅，嚴啟倬及迪高則先列後備。

標準流浪正選：

99 陳冠燊 [GK]

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂 [C]

11 巴拉克

12 李呈

13 菅沼駿哉

23 林堂真

25 梁凱俊

32 李泳豪

36 岡本玲仁

九龍城正選：

19 陸平中[GK]

3 韋利安

8 邵昀俊

9 陳文輝[C]

11 袁世傑

23 何瀧浩

24 曾家進

26 馬阡皓

27 卡朗

55 成珉圭

77 歐陽浩銘

標準流浪後備：

1 盧兆崎 [GK]

14 馬榕生

17 龍梓軒

18 金道賢

20 尼葛

21 張青雲

37 張廣然

56 劉彥匡

59 周以軒

九龍城後備：

88 袁皓俊[GK]

2 余沛康

5 迪高

6 鄭進泓

7 艾里安

10 林學曦

20 嚴啟倬

21 曾錦濤

25 許嘉樂

28 謝嘉駿

33 域陀

37 徐竟柔

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「賽馬會菁英盃」周日（17日）在小西灣運動場舉行「雙料娛樂」，一口氣上演兩場B組賽事，頭場標準流浪與上周被終止聯賽3連勝的九龍城交手，預計相當激烈。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

標準流浪上場聯賽不敵大埔，教練團成員林嘉緯認為球隊製造了不少攻勢，惟體能及把握力方面成勝負分野，盼今仗有改善：「其實上場我哋都製造到唔少攻勢，但中後段被對手主導局勢之後，體能消耗得比較快，變咗應付對手反擊嗰陣容易大意，所以我哋提醒球員今場對住九龍城，要保持耐性，希望保持控球權，踢出應有水準，盡力搶分。」

中堅梁煒烽則指出，球隊應付反擊時稍有疏忽造成失球，因此今仗務必加強集中力，減低九龍城兩名前鋒卡朗和林學曦的威脅：「卡朗同『學曦』都係好有質素嘅球員，特別上季喺香港U23同『學曦』練咗成年波，佢無論喺埋門或身體對抗上，都唔比外援差，一定要睇緊啲。」

至於九龍城，上周聯賽以1比3遭理文反勝，主教練陳銘剛認為球隊該仗發揮不俗，盼今場繼續盡情發揮，爭取分數：「好開心見到班球員跟足指示，執行到賽前嘅部署，多謝佢哋嘅落力付出。當然臨場發揮同細節配合方面，仲需要時間再熟練，希望畀球迷見到九龍城嘅進步，如果今場攞到分就好。」而上場因傷退下火線的尼天奴及李根好仍有傷在身，上陣成疑。

談到上周被理文中止聯賽3連勝走勢，後衞曾家進強調士氣並未受到太大影響：「上場每個隊友都已經搏到盡，而且球隊一直好團結，所以士氣方面絕對唔會有影響，今場對住流浪，我哋都會落足力去踢，畀大家睇到九龍城嘅鬥心，爭取出線！」