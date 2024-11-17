賽馬會菁英盃　標準流浪鬥九龍城有得撼

2024年11月17日 14:00
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    「賽馬會菁英盃」周日（17日）在小西灣運動場上演B組賽事，頭場由標準流浪與上周被終止聯賽3連勝的九龍城交手。流浪今場起用陳冠燊、李呈、梁凱俊和李泳豪4名U22，入球重任則落在巴拉克和劉智樂身上。九龍城今場由陸平中把關，何瀧浩、馬阡皓、歐陽浩銘3名U22球員擔正，韋利安鎮守後防，派出卡朗、袁世傑在前線攻堅，嚴啟倬及迪高則先列後備。
    標準流浪正選：
    99 陳冠燊 [GK]
    4 梁煒烽
    5 林遼太
    7 劉智樂 [C]
    11 巴拉克
    12 李呈
    13 菅沼駿哉
    23 林堂真
    25 梁凱俊
    32 李泳豪
    36 岡本玲仁
    九龍城正選：
    19 陸平中[GK]
    3 韋利安
    8 邵昀俊
    9 陳文輝[C]
    11 袁世傑
    23 何瀧浩
    24 曾家進
    26 馬阡皓
    27 卡朗
    55 成珉圭
    77 歐陽浩銘
    標準流浪後備：
    1 盧兆崎 [GK]
    14 馬榕生
    17 龍梓軒
    18 金道賢
    20 尼葛
    21 張青雲
    37 張廣然
    56 劉彥匡
    59 周以軒
    九龍城後備：
    88 袁皓俊[GK]
    2 余沛康
    5 迪高
    6 鄭進泓
    7 艾里安
    10 林學曦
    20 嚴啟倬
    21 曾錦濤
    25 許嘉樂
    28 謝嘉駿
    33 域陀
    37 徐竟柔
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    「賽馬會菁英盃」周日（17日）在小西灣運動場舉行「雙料娛樂」，一口氣上演兩場B組賽事，頭場標準流浪與上周被終止聯賽3連勝的九龍城交手，預計相當激烈。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）
    標準流浪上場聯賽不敵大埔，教練團成員林嘉緯認為球隊製造了不少攻勢，惟體能及把握力方面成勝負分野，盼今仗有改善：「其實上場我哋都製造到唔少攻勢，但中後段被對手主導局勢之後，體能消耗得比較快，變咗應付對手反擊嗰陣容易大意，所以我哋提醒球員今場對住九龍城，要保持耐性，希望保持控球權，踢出應有水準，盡力搶分。」
    中堅梁煒烽則指出，球隊應付反擊時稍有疏忽造成失球，因此今仗務必加強集中力，減低九龍城兩名前鋒卡朗和林學曦的威脅：「卡朗同『學曦』都係好有質素嘅球員，特別上季喺香港U23同『學曦』練咗成年波，佢無論喺埋門或身體對抗上，都唔比外援差，一定要睇緊啲。」
    至於九龍城，上周聯賽以1比3遭理文反勝，主教練陳銘剛認為球隊該仗發揮不俗，盼今場繼續盡情發揮，爭取分數：「好開心見到班球員跟足指示，執行到賽前嘅部署，多謝佢哋嘅落力付出。當然臨場發揮同細節配合方面，仲需要時間再熟練，希望畀球迷見到九龍城嘅進步，如果今場攞到分就好。」而上場因傷退下火線的尼天奴及李根好仍有傷在身，上陣成疑。
    談到上周被理文中止聯賽3連勝走勢，後衞曾家進強調士氣並未受到太大影響：「上場每個隊友都已經搏到盡，而且球隊一直好團結，所以士氣方面絕對唔會有影響，今場對住流浪，我哋都會落足力去踢，畀大家睇到九龍城嘅鬥心，爭取出線！」