換帥在即戰意回落　英格蘭勒住踢細盤愛得過

歐國聯B2組煞科戰，英格蘭主場迎戰愛爾蘭。「三獅軍團」上場大炒希臘3比0重登榜首，今場再贏就可以「升班」，而且對手愛爾蘭實力一般，相信贏波唔太困難，不過球員踢完今場「太公波」就要返球會報到，隨時點到即止，加上雙方近6次交手5次開2球或以下，2.5球入球細係明智之選。（周一凌晨1時開賽）

今場亦係看守領隊卡斯利任內最後一次領軍，或者佢凝聚力不足，新領隊杜曹要明年1月先上任，今期點兵竟然多達9名球員報稱「受傷」退隊，「傷勢」有真有假，卡斯利前後補咗6個球員，場面相當尷尬，幸好上場作客希臘，落場球員仍然搏盡，結果大勝3比0，居迪斯鍾斯首次入選即取得首個國家隊入球，總算有所交代。

現時B2組形勢，英格蘭同希臘同得12分，英軍對賽得失球壓住希臘排榜首，今場只要擊敗愛爾蘭，就可以重返A組，英格蘭集合實力最頂尖球員，愛爾蘭球員多效力英超二線或英冠球隊，級數有明顯分別，首循環愛爾蘭主場仍要吞英格蘭兩蛋，所以今次再交手，主場嘅英格蘭贏面壓一。

不過英格蘭踢埋今場就會換帥，將改由杜曹執教，球員戰意冇咁旺盛在所難免，而且球員稍後就要返球會報到，贏波固然重要，但都要保護自己避免受傷，所以「三獅軍團」今場未必會大勝，入咗波之後慢慢嚟，控制戰局等完場，再睇愛爾蘭雖然唔夠打，但佢哋近5場亦有4次開2球或以下，防守力唔差，所以今場係英格蘭小勝格，主W太熱冇肉食，2.5球入球細博得過。

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