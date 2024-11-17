賽馬會菁英盃　標準流浪2比1挫九龍城

「賽馬會菁英盃」周日（17日）在小西灣運動場上演B組賽事，最終標準流浪憑劉智樂梅開二度，以2比1擊敗九龍城，成功打開勝利之門。

流浪今場起用陳冠燊、李呈、梁凱俊和李泳豪4名U22，入球重任則落在巴拉克和劉智樂身上。九龍城今場由陸平中把關，何瀧浩、馬阡皓、歐陽浩銘3名U22球員擔正，韋利安鎮守後防，派出卡朗、袁世傑在前線攻堅，嚴啟倬及迪高則先列後備。

開賽初段，九龍城先有埋門機會。7分鐘，陳文輝接應何瀧浩的右路傳中，無人看管下起腳，皮球被陳冠燊沒收。17分鐘，流浪慘食「詐糊」，巴拉克右邊開出罰球，林堂真避過邵昀俊攔截，門前射入，惟球證表示其越位在先，判入球無效。31分鐘，何瀧浩被菅沼駿哉侵犯，九龍城博得罰球機會，由卡朗操刀，射門被陳冠燊飛身撲出。43分鐘，卡朗接應歐陽浩銘傳送，遠柱抽射，未能命中目標。上半場局勢膠着，雙方互交白卷下返回更衣室。

易邊後，流浪成功打開缺口，58分鐘，劉智樂在岡本玲仁助攻下，禁區內輕鬆射入空門。61分鐘，岡本玲仁接應劉智樂的傳送後起射，未能考起陸平中。74分鐘，九龍城再度失守，巴拉克開出角球，劉智樂順勢篤入，為流浪拉開領先優勢至兩球。82分鐘，九龍城終於破蛋，後備入替的林學曦接應韋利安長傳，抽射入網。最終標準流浪憑劉智樂梅開二度，以2比1擊敗九龍城。