賽馬會菁英盃　理文硬撼冠忠南區

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「賽馬會菁英盃」周日（17日）小西灣運動場「雙料娛樂」尾場，舉行另一場B組賽事，理文硬撼冠忠南區。「黃黑軍團」派出潘尚希、周子謙及鄧筵霑，保利臣和胡晉銘控制中場，支援羅沙攻堅；南區方面，3位U22球員為顏翱天、趙聡悟和容昊，佐佐木周、宋柱浩和李小恆先列後備。

理文正選：

25 潘尚希 ［GK］

2 周子謙

4 立花稜也

6 胡晉銘 ［C］

7 保利臣

11 鄭兆均

13 李毅凱

14 夏馬特

18 鄧筵霑

27 馬天尼斯

91 羅沙

冠忠南區正選：

31 顏翱天 ［GK］

2 陳潤潼

4 川瀨浩太 ［C］

15 黎格爾

16 翟廷峯

18 艾華

19 趙聡悟

21 黃浩然

23 容昊

26 陳凱柏

90 積遜

理文後備：

1 梁興傑 ［GK］

12 羅焯熙

16 顏樂楓

17 張憙延

19 金旻奎

20 保連奴

21 黃朗嘉

22 詹皓臻

26 黃俊皓

30 許肇中

31 翁煦濤

冠忠南區後備：

1 伍瑋謙 ［GK］

13 陳嘉昊 ［GK］

8 李嘉耀

9 基哥利

11 佐佐木周

14 宋柱浩

17 李小恆

20 游卓峰

24 鞠盈智

27 莊晉

28 張國鋒

「賽馬會菁英盃」周日（17日）尾場重頭戲，由理文硬撼冠忠南區，激鬥可期。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

上周聯賽理文以3比1反勝九龍城，暫代主教練朱兆基期望年輕球員今仗好好表現自己：「喺最近幾場波，睇到班仔好積極，我對佢哋嘅表現係有信心同滿意，希望佢哋繼續透過『菁英盃』表現自己，累積比賽經驗，保持進步。」陣容方面，艾華頓、黃威、陳嘉豪及安尼亞需出戰國際賽而缺陣，並宣佈把U18梯隊成員許肇中升至一隊。

「黃黑軍團」季初於聯賽險勝南區，周子謙形容對手擅長地面組織，會針對其進攻方式採取部署，盼盡快取得領先，控制戰局：「南區踢法上偏向硬淨同主動，身型方面又有優勢，畀到唔少威脅我哋，所以要打醒十二分精神至得，希望盡早打開記錄，控制比賽節奏。」

至於上場聯賽力挫港會，重返勝軌的南區，今仗有基斯和史提芬彭利拿分別因累積5黃，以及代表「大港腳」未能候命，亞哥斯達及伍瑋謙則同樣有傷在身，主教練楊正光稱會作大幅度輪換，為往後賽事留力：「除咗有幾個球員本身踢唔到，其他位置都可能做輪換，始終下場踢『高級組銀牌』，要小心啲部署。」

宋柱浩（Juho）就表示，雖然「黃黑軍團」有艾華頓及安尼亞等主力缺陣，但實力未有太大影響，惡戰難免：「雖然理文有幾個主力唔喺度，但其餘球員都好有質素，所以今場唔會易踢，但我哋一定會戰鬥到底，希望畀球迷睇場好波。」