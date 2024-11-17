副選博上位　意法大顯身手

歐國聯A2組榜首大戰，意大利主場對法國，兩隊都已經提早取得出線8強席位，今仗屬於小組首名之爭，心理包袱大減，雙方主帥可能趁機出副選試陣，應該會踢得較開放。加上兩軍近4次對賽總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（周一凌晨3時45分開賽）

意大利上仗以1比0擊敗比利時，5戰取得4勝1和，領先第2位法國3分，來到最後一輪只要和波，都可以取得小組首名，領隊史巴列堤應該會輪換正選陣容。意軍一眾副選為爭上位，隨時表現更加落力，特別係後備前鋒摩斯堅恩狀態大勇，上輪意甲射入3球，協助費倫天拿擊敗維羅納，若然佢今場擔正，意大利鋒線力量必有保證。由於史巴列堤一向採用主攻戰術，意大利防線難免欠穩，今屆5場歐國聯其中4場有失波，遇上勁旅法國，恐怕難保清白之身。

至於法國首循環以1比3不敵意大利，今仗當然希望贏番一次重振聲威，應該會主動搶攻。雖然射手基利安麥巴比冇入選，但隊內仍然有唔少高質素鋒線猛將，包括排今季法甲射手榜一哥嘅巴黎聖日耳門新星巴特利巴高拿、拜仁慕尼黑雙翼米高奧利斯、京士利高文、車路士前鋒尼干古，可對意大利防線構成相當大威脅。兩隊近4次交鋒，每次都各有入波，預料好大機會再次合演入球騷。

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