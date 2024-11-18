英格蘭大勝送別卡斯利　「堅尼女婿」首演入波

周一(18日)凌晨歐國聯B2組煞科，英格蘭喺主場5比0大破愛爾蘭，送別最後一次領軍嘅看守領隊卡斯利。卡斯利帶領英格蘭6戰有5勝1負成績，而且提拔唔少新人，今場就有4名球員拎到第1個國際賽入球，包括處子上陣嘅「堅尼女婿」夏活比利斯，成為一時佳話！

德國領隊杜曹明年上任，今場係卡斯利最後一次做「替工」，英格蘭上半場面對愛爾蘭體力化防守，只能打和0比0。換邊後6分鐘出現轉捩點，祖迪比寧咸博到12碼，兼令史卡利斯2黃1紅被逐，哈利卡尼操刀射入後打開缺口，之後安東尼哥頓、干拿加歷查、查洛保雲同夏活比利斯各入1粒，而且4人都係第1次為英格蘭入波。

效力修咸頓嘅中堅夏活比利斯，「背景」相當特別，佢嘅女朋友Leah就係愛爾蘭及曼聯名將堅尼個女，夏活比利斯今場着嘅16號，亦係堅尼昔日喺曼聯嘅慣用號碼。有份主持直播嘅堅尼表示：「仲未落實㗎(成為女婿)！佢係一個好細路，屋企人教得好好，今場首演表現出色，佢喺修咸頓已證明佢都有入球能力。」

喺卡斯利執教嘅6場，英格蘭有8個球員上演處子戰，為杜曹接任打下健康根基，卡斯利賽後表示：「我走出我嘅舒適區，但從來冇一刻覺得自己能力做唔到，我認為英格蘭變得更強大，成功(歐國聯)升班令人鬆一口氣，好開心可以用一場精彩比賽去作為結束。」