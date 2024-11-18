金夫人盃　英國淘汰加拿大闖入4強

周日（17日）在西班牙馬拉加上演的金夫人盃8強賽，英國「一姐」寶特（Katie Boulter）與新星華度加奴（Emma Raducanu）分途出擊，以2比0擊敗上屆冠軍加拿大，成功晉級4強，而英國下仗將會迎戰斯洛伐克。

22歲的前美網冠軍華度加奴，在8強賽中僅花89分鐘，直落兩盤6比0、7比5擊敗加拿大選手瑪里諾（Rebecca Marino）。英國「一姐」寶特隨後在同日以6比2、6比4力挫費蘭迪絲，令英國以場數2比0鎖定女子團體賽4強席位，並將於周二（19日）與剛淘汰澳洲的斯洛伐克隊爭奪出線決賽席位。

華度加奴賽後表示：「這是一場極其艱難的比賽，因為每盤的局勢都非常不同。我很高興能救回被破發點，於5比5時把握機會破發，最終鎖定勝局。」為英國鎖定出線資格的寶特，強調對贏得金夫人盃抱有信心：「如果我不相信我們能夠贏得比賽，我絕對不會來這裡，我們總是有很好的機會。我不認為有任何壓力，我們將繼續保持信心，並繼續享受比賽，爭奪冠軍殊榮。」若果英國於周二（19日）擊敗斯洛伐克，決賽對手將是波蘭或意大利的勝方。