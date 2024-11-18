DSA亞洲青少年錦標賽　哈薩克組合奪拉丁舞金牌

來自哈薩克、同為14歲的 Danila Bogdanov 及 Lorin Suleimanova，兩天內連奪一金一銀，金牌來自周日的拉丁舞。(中國香港體育舞蹈總會)

一連兩天只限12至15歲舞者比拼的「DSA 亞洲青少年錦標賽-香港2024」，周日(17日)在灣仔伊利沙伯體育館順利完成，來自哈薩克的14歲組合 Danila Bogdanov及Lorin Suleimanova，憑著長達9年的無間合作，奪得拉丁舞金牌。

賽事由亞洲體育舞蹈聯合會（DSA）認可、中國香港體育舞蹈總會主辦、文化體育及旅遊局資助，以及得到康樂及文化事務署大力支持，周日上演拉丁舞五項（森巴舞、查查查、倫巴舞、鬥牛舞、牛仔舞）的「亞少」賽事，共有17對來自亞洲各地的少年選手參加。

以速度及爆發力見稱、自5歲起連續9年合作的Danila Bogdanov及Lorin Suleimanova「金牌組合」，他們先參加上周六的標準舞比賽（獲得亞軍），周日再上戰場，換上紅色「野性」的拉丁舞裝束，經過五隻舞的激烈競爭後，如願站上頒獎台的最高一級。

「亞少」拉丁舞的亞、季軍由中國代表包辦，同樣是14歲、來自北京的郭俊豪及王梓涵笑得特別甜，一日前在標準舞只拿到第五名，24小時後卻能在拉丁舞踏上頒獎台得亞軍。另一隊中國組合、14歲的沈文博拍12歲的任梓沫奪得銅牌。香港也派出兩對組合參賽，包括萬春酉、黃諾瑤及張敬、林嫣，可惜未能躋身最後6強

緊接 DSA「亞少賽」之後，周二(19日)將展開16至18歲的「DSA 亞洲青年專項錦標賽」，當日將率先舉行標準舞專項（華爾茲、探戈、維也納華爾茲、狐步舞、快步舞)，每對組合最多只可以選擇其中兩個專項參加，周二將決出五面金牌；香港派出三對組合參加標準舞專項，包括許晉瑜/吳淑儀、周建瑋/黃芷澄及楊煒諾/馮啟思。