on.cc東網直播　新加坡回勇等睇大騷

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今晚東網直播送上國際熱身賽，由新加坡主場迎戰中華台北。新加坡日前上演奇迹大逆轉，成功止跌士氣大振，中華台北雖然連場輸波，但依然有前冇後、打死罷就，加上兩軍近年碰頭例多波入，今場隨時又會合演入球騷。（on.cc東網周一晚8時直播）

新加坡早前喺世盃外亞洲區第2圈，於C組6戰只得1和5負，包尾出局，所以依家打到如火如荼嘅第3圈，同佢哋完全無關，不過「獅城」亦有另一任務，就係嚟緊12月中舉行嘅東南亞錦標賽，同組有泰國、柬埔寨、馬來西亞及東帝汶，因此藉住今個月兩場「拍跳」為東南錦開打前作最後備戰。

新加坡於日前同緬甸踢咗場熱身賽，猶如坐過山車般刺激，佢哋先開紀錄後竟畀對方連下兩城，劣勢下憑後備入替嘅法里斯蘭利交出2個靚助攻，協助球隊末段連入兩球反勝3比2，總算終止近6場未贏過嘅頹勢。淡濱尼流浪嘅日本中場仲村京，上月成功入籍新加坡，仲喺對緬甸之役首度披甲，表現不俗，更被選為最佳球員，賽後佢話唔太滿意整體演出，認為需要踢得沉着，同埋要更有飢渴感，但有呢位前日本U17成員助陣，對進攻組織有明顯提升。

另邊廂，同樣喺世盃外亞洲區第2圈出局嘅中華台北，陣中較為港人熟悉嘅，除咗曾執教港隊嘅主帥加利韋特外，亦有曾經喺港超聯搵食嘅蔡立靖及陳庭揚，當然唔少得老大哥、中華台北史上最佳射手陳柏良。不過中華台北狀態欠佳，各項賽事已經連輸7場，合共失咗20粒，包括日前同柬埔寨「拍跳」輸2比3，但呢班波仍堅持有前冇後、打死罷就，況且近4次對住新加坡，有3次開3球或以上，今仗入球唔慌少。

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