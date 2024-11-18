展現才華成就夢想　賽馬會青少年足球領袖計劃如約而至

一直以來深受年輕人歡迎的「賽馬會青少年足球領袖計劃」，透過足球運動培育及啟迪年青一代裝備自己，今年計劃踏入第十屆，並將於2025年1月至6月進行，表現優異學員更可被保送到英國曼徹斯特，有機會參與曼聯足球活動，擴濶視野，展開前所未有的路程。

馬會自2014年起與曼聯及東華三院合作，而新一屆「賽馬會青少年足球領袖計劃」更獲香港賽馬會慈善信託基金支持，馬會宣布即日起開放予15至19歲青少年報名，周五（22日）截至報名。如往年一樣，新一屆學員將透過由曼聯足球學校教練主持的足球活動策劃工作坊、龍舟訓練及比賽、領袖訓練營等一系列訓練及活動，而其中6位表現優異的學員將獲得馬會保送前往英國曼徹斯特，深入了解當地的足球文化及組織社區足球服務。

上屆計劃畢業學員分享難忘經歷，其中洪嘉陽自小熱愛足球，中小學也是足球校隊成員，大學期間曾任足球隊的助教，現就讀香港都會大學運動及康樂管理學系的他表示：「本身是曼聯粉絲，計劃和曼聯合作，尤其吸引。」他經過半年計劃課程並憑著優秀表現，獲選於今年8月赴英國曼徹斯特交流，體驗當地的足球文化，並與當地基層小朋友進行足球交流，令他觀察到他們的家長十分支持和重視子女參與足球活動，從而希望能將這文化帶到香港。洪嘉陽認為計劃令他變得更有自信、更主動，「以前即使在學校擔當領袖，也不敢主動表達意見，但現在會勇敢踏前一步，把握機會，希望對畢業投入相關行業有幫助。」

此外，2022/23年度畢業學員李梓熙，當年就讀中學期間一直參加足球校隊，上網搜尋課外活動充實時間，遂報名參加計劃，「坊間很多足球訓練班，但這計劃加入了領袖的元素，令我更感興趣。」他表示在為期半年的計劃内，令以前缺乏自信的自己變得勇於表達。至於計劃期間最難忘的活動，李梓熙認為是為約百名初小生籌備社區足球同樂日，由設計足球遊戲，以至安排人手和流程都具挑戰性，「臨場最大考驗是與年紀那麼小的小朋友溝通，有時他們輸了會喊，於是我們就運用在計劃中曼聯足球學校教練傳授的技巧，一方面安撫他們，另一方面向他們解釋足球最緊要是開心，贏輸並不重要。」新學年他更加入了灣仔區的足球隊，希望運用計劃學到的領袖技巧，在球隊中發揮出來。