坦哈格錯唔晒　辛祖在車路士「現形」

查頓辛祖上季與曼聯前主帥坦哈格不和，被坦帥踢出一隊連飯堂都不准進入，最後外借到多蒙特，今季辛祖再度外借到車路士，頭4場表現唔錯，交出3個助攻，不過近期突然消失，傳聞係因為辛祖態度出現問題，被球隊孤立，似乎坦哈格錯唔晒。

當初坦哈格雪藏辛祖，係話佢操練態度有問題，而呢個可能就係事實，有網上留言指，辛祖在多蒙特時期常遲到早退已屬公開秘密，重視紀律嘅坦哈格當然唔會容忍辛祖呢類行為，今季外借到車路士，似乎同類事情又再發生。

該網留言指出，辛祖不受大多數車路士球員歡迎，主要係不滿佢嘅態度同職業操守，具體衰乜就冇講。辛祖已經6場未被列入出場名單，主帥馬利斯卡報稱辛祖「受傷」，至於辛祖幾時「傷愈復出」，暫時未有答案。

據報雖然辛祖屬外借之身，不過重返曼聯機會甚微，因為借用協議規定，只要車路士排英超前14位，就要強制買斷辛祖，轉會費2,000萬鎊(約1.96億港元)，排名愈高轉會費愈高，上限2,500萬鎊(2.45億港元)，以現時車路士排名嚟睇，辛祖將會長留車路士。