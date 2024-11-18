香港隊　力爭主場3連勝

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香港男子足球代表隊周二（19日）晚上在旺角大球場出戰11月份第2場國際友誼賽，相隔25年再與毛里裘斯正面交鋒。「大港腳」上場擊敗菲律賓，士氣如虹，今仗乘勝追擊，爭取自2016年後首次國際賽3連勝。（on.cc東網周二晚上8時免費直播）

港隊上周四（14日）在香港大球場憑安永佳梅開二度，加上艾華頓攻入1球，以3比1擊敗菲律賓，該仗擔正的史提芬彭利拿認為，球隊信心必定有所提升，但他強調即使對方世界排名較低，仍不能掉以輕心：「毛里裘斯排名唔高，係因為啲對手好強，而且我哋好耐冇對過非洲球隊，佢哋嘅身型同速度會畀到我哋好大壓力，唔好諗住今場好易踢。」

此外，港隊今場只要保持不敗，就提早鎖定列入亞洲盃外圍賽抽籤第2檔次，主教練韋斯活周一（18日）出席賽前記招時強調，只專注令球隊發揮應有水準，全力爭勝：「毛里裘斯同斐濟嘅風格接近，球員都係比較快同大隻，我哋會當呢場係淘汰賽去踢，希望打出風格，爭取贏波。」

談到港隊已連續兩場攻入3球，韋斯活稱手下坐擁不少優秀的攻擊球員，希望能夠製造更多機會，向對手施壓：「點樣令前鋒有足夠供應，係好重要嘅課題，如果中場唔夠創造力，就算前面有朗拿度都好難入波，所以每個入球都係大家努力搏番嚟，不過相比起入波，我更加關注球員失機，希望之後繼續改善。」今場亦為韋斯活首度帶領港隊在旺角場作賽的賽事，他表示香港大球場的草皮較快，盼球員盡快適應。

陪同韋斯活出席記招的周緣德，則期望球迷可以坐爆旺角場：「上場可能被颱風影響到入場人數，而且我哋依家嘅風格偏向用波同進攻，希望吸引多啲球迷入場，如果全場爆滿就好啦！」

至於毛里裘斯世界排名第178位，較港隊低20位，今年已出戰6場國際賽錄得1勝1和4負，包括9月在洲際盃與印度互交白卷後，再以0比2不敵敍利亞。球員方面，18歲中場卡利斯迪正效力韋斯咸U18，前鋒萊昇則為奧格斯堡U19成員，而後衞路斯曾於里昂等法國球會搵食，實力不容忽視。值得一提，港隊曾於1999年與毛里裘斯交手，當時港隊贏4比3。

【港隊預計正選陣容】

門將：1.葉鴻輝

後衞：3.周緣德 4.鐘樂安 12.費蘭度

中場：11.艾華頓 14.余在言 8.顏卓彬 20.祖連奴 17.陳晉一

前鋒：9.安永佳 13.史提芬彭利拿