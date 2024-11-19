【有片】艾摩廉曼聯首操　傷兵回歸新陣曝光

葡萄牙領隊魯賓艾摩廉執教曼聯後，周一(18日)首次主持球隊操練，雖然大部份主力因為踢國際賽仍未歸隊，不過明奈、勞基梳爾、約羅等傷兵悉數回歸，而艾摩廉更即刻演練3-4-3陣式，其中16歲新人後衞古干基獲破格提拔，有機會喺新陣入面佔一席位。

艾摩廉獲發工作證後，周一首持落訓練場主持操練，有10個一隊球員參加，包括啱啱傷愈嘅明奈、勞基梳爾、約羅、杜維爾馬拉西亞同美臣蒙特，而拉舒福特、卡斯米路、阿密特迪亞路等主力亦在列，預計艾摩廉要等國際賽完結後，最快周四先可以「齊人」，首演作客葉士域治前可能只得兩課操練機會。

艾摩廉要爭取時間練兵，首課操練就搵咗部份青年軍幫手，佢亦親自落場指導，即時演練3-4-3陣式，由勞基梳爾出任左中堅位置。據《曼徹斯特晚報》報道，青年軍中堅古干基獲艾摩廉重點提拔，雖然佢只係16歲，但已有1米96嘅高度，有唔錯腳下功夫兼喺U18踢過左閘，完全適合艾摩廉嘅3後衞陣式，喺勞基梳爾同馬拉西亞都係「易傷男人」下，古干基隨時有機會上位。

艾摩廉日前受訪表示，會盡早確立曼聯嘅風格：「曼聯建立風格需要時間，而時間係要贏番嚟，贏波就可以贏時間。不過我認為球會嘅個性係最重要，所以由第1日工作、第1場比賽就要確立，點樣組織、點樣逼搶，所有細節都要向住已定下嘅風格目標。」