張家朗再踏征途　奧運後首戰國際賽

「劍神」張家朗再踏征途，巴黎奧運奪金後3個多月，再戰國際賽舞台！FIE國際劍擊聯會本周在非洲國家突尼斯舉行今季世界盃第一站賽事，張家朗偕隊友蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘及陳建雄等出戰，渴望在新季有個好的開始，為未來8個多月的連場大戰及「達成心願」作充足準備。

自從7月底成功衞冕奧運男子花劍金牌後，張家朗放了一個假期調整生息，除了外出旅行叉叉電外，亦出席了多個慶祝及代言活動。「劍神」早前已恢復訓練，更在本地賽出擊，於會長盃劍擊賽一路過關斬將，最終於決賽擊敗吳諾弘而奪得冠軍。

突尼斯世界盃於本周四至周日舉行，世界排名第1張家朗、第20位的蔡俊彥、第66位的梁千雨、141位的吳諾弘及陳建雄參戰。而各地好手亦踴躍參賽，重投國際賽的節奏，包括世界第3、埃及劍手咸扎、美國一哥伊堅，以及意大利奧運花劍銀牌得主馬基亦有列陣。這將是張家朗於7月底的巴黎奧運奪金後，相隔117日再有國際比賽。「劍神」在社交網貼出自己出發的相片，而蔡俊彥亦表示期待再次參加國際賽。

8個月參戰10個比賽

2024-2025年賽季FIE將設多個大賽（5個世界盃、3個大獎賽），包括11月突尼斯花劍世界盃、12月高崎世界盃(日本)、明年開始有1月巴黎世界盃(法國)、2月都靈大獎賽(意大利)、3月開羅世界盃(埃及)、3月利馬大獎賽(秘魯)、4月阿卡普爾科世界盃(墨西哥)、5月上海大獎賽。而6月更有亞洲錦標賽，及7月第比利斯(喬治亞)世界錦標賽。意味着男花隊及張家朗有機會在8個月參戰10個比賽，可謂風沙塵撲撲。而明年7月的世界賽金牌更是「劍神」的目標，已擁有兩屆奧運金牌的他，希望能在世界賽一嘗世界冠軍心願。

女花隊方面，亦將派出奧運代表陳諾思，以及港將鄭曉為、黃純一、黃諾頤參加突尼斯世界盃。

男子花劍未來國際大賽

2024

11月 突尼斯世界盃

12月 高崎(日本)世界盃

2025

1月 巴黎(法國)世界盃

2月 都靈(意大利)大獎賽

3月 開羅(埃及)世界盃

3月 利馬(秘魯)大獎賽

4月 阿卡普爾科(墨西哥)世界盃

5月 上海大獎賽

6月 亞洲錦標賽

7月 第比利斯(喬治亞) 世界錦標賽